Спектакль Мюзикл на чердаке

Музыкальные чудеса на чердаке

Спрятавшись от своей мамы на чердаке, брат и сестра находят кассету с хитами мировых мюзиклов. Эти мелодии затягивают ребят так сильно, что они сами становятся героями именитых произведений!

Знакомство с шедеврами

На сцене зрители увидят фрагменты из таких знаменитых мюзиклов, как:

Ф. Лоу – «Моя прекрасная леди»

Л. Бернстайн – «Вестсайдская история»

Э.-Л. Уэббер – «Призрак оперы»

«Иисус Христос – суперзвезда»

«Кошки»

Р. Роджерса – «Звуки музыки»

Ж. Пресгюрвика – «Ромео и Джульетта»

Р. Коччанте – «Нотр-Дам де Пари»

Неповторимый колорит спектакля

Этот спектакль-концерт обогащён зажигательными танцами, креативными костюмами и оригинальным режиссерским решением. Нестандартный сюжет придаёт представлению яркие краски, что делает его поистине уникальным!

Не упустите возможность!

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир музыки и танца, где каждый зритель сможет стать частью волшебства мюзиклов!