Спектакль Мюзикл на чердаке

Спрятавшись от своей мамы на чердаке, брат и сестра находят кассету с хитами мировых мюзиклов. Эти мелодии затягивают ребят так сильно, что они сами становятся героями именитых произведений!
На сцене зрители увидят фрагменты из таких знаменитых мюзиклов, как:
Этот спектакль-концерт обогащён зажигательными танцами, креативными костюмами и оригинальным режиссерским решением. Нестандартный сюжет придаёт представлению яркие краски, что делает его поистине уникальным!
Приходите на спектакль и погрузитесь в мир музыки и танца, где каждый зритель сможет стать частью волшебства мюзиклов!