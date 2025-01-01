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Мюзикл на чердаке
Билеты от 800₽
Киноафиша Мюзикл на чердаке

Спектакль Мюзикл на чердаке

Постановка
Поколение 12+
Режиссер Анастасия Рудикова
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальные чудеса на чердаке 

Спрятавшись от своей мамы на чердаке, брат и сестра находят кассету с хитами мировых мюзиклов. Эти мелодии затягивают ребят так сильно, что они сами становятся героями именитых произведений!

Знакомство с шедеврами

На сцене зрители увидят фрагменты из таких знаменитых мюзиклов, как:

  • Ф. Лоу – «Моя прекрасная леди»
  • Л. Бернстайн – «Вестсайдская история»
  • Э.-Л. Уэббер – «Призрак оперы»
  • «Иисус Христос – суперзвезда»
  • «Кошки»
  • Р. Роджерса – «Звуки музыки»
  • Ж. Пресгюрвика – «Ромео и Джульетта»
  • Р. Коччанте – «Нотр-Дам де Пари»

Неповторимый колорит спектакля

Этот спектакль-концерт обогащён зажигательными танцами, креативными костюмами и оригинальным режиссерским решением. Нестандартный сюжет придаёт представлению яркие краски, что делает его поистине уникальным!

Не упустите возможность!

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир музыки и танца, где каждый зритель сможет стать частью волшебства мюзиклов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽
17 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
14 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽

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