Спектакль Спящая царевна

Кукольная причуда по сказке Василия Жуковского

Какие магические предметы вы знаете? А знаете ли вы, что прялки могут быть не менее волшебными, чем колдовские зелья? Ниточка, веретено, прялка – и перед нами уже целое полотно со сказочным узором, где переплетается смешное, чудесное и немного страшное. Но веселого здесь куда больше! Режиссёр-постановщик Екатерина Образцова создала собственную сказку, вдохновившись текстом Василия Жуковского. В её версии прялки оживают и превращаются в фей, каждая добавляет свою ниточку в магическую ткань повествования. А среди них есть и главная фея Карабос, которая приготовила кое-что особенное для зрителей.

Магический мир сказочного пригорка

Декорации спектакля – это уютный сказочный мир: пригорок, ручеек, лесок… Здесь живут Царь, Царевна, Царица, Женихи и сам Суженый, персонажи, каждый из которых вносит свою нотку в волшебство. Артисты управляют планшетными куклами, время от времени обращаясь к ним с советами, а также используют тростевые и перчаточные куклы. В этом мире есть даже одна особенная кукла, природу которой затруднился определить сам мастер-технолог!

Приглашаем вас в сказку!

Окунитесь в фантастическую атмосферу кукольной постановки, где живые прялки-феи и причудливые куклы творят настоящее волшебство. Этот спектакль для всей семьи обещает быть незабываемым – удивительным и трогательным, как и сказки Жуковского.