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Спящая царевна
Билеты от 2000₽
Киноафиша Спящая царевна

Спектакль Спящая царевна

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Екатерина Образцова
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Кукольная причуда по сказке Василия Жуковского

Какие магические предметы вы знаете? А знаете ли вы, что прялки могут быть не менее волшебными, чем колдовские зелья? Ниточка, веретено, прялка – и перед нами уже целое полотно со сказочным узором, где переплетается смешное, чудесное и немного страшное. Но веселого здесь куда больше! Режиссёр-постановщик Екатерина Образцова создала собственную сказку, вдохновившись текстом Василия Жуковского. В её версии прялки оживают и превращаются в фей, каждая добавляет свою ниточку в магическую ткань повествования. А среди них есть и главная фея Карабос, которая приготовила кое-что особенное для зрителей.

Магический мир сказочного пригорка

Декорации спектакля – это уютный сказочный мир: пригорок, ручеек, лесок… Здесь живут Царь, Царевна, Царица, Женихи и сам Суженый, персонажи, каждый из которых вносит свою нотку в волшебство. Артисты управляют планшетными куклами, время от времени обращаясь к ним с советами, а также используют тростевые и перчаточные куклы. В этом мире есть даже одна особенная кукла, природу которой затруднился определить сам мастер-технолог!

Приглашаем вас в сказку!

Окунитесь в фантастическую атмосферу кукольной постановки, где живые прялки-феи и причудливые куклы творят настоящее волшебство. Этот спектакль для всей семьи обещает быть незабываемым – удивительным и трогательным, как и сказки Жуковского.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:00 от 2000 ₽
8 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:00 от 2000 ₽

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