Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Чайка
Билеты от 2500₽
Киноафиша Чайка

Спектакль Чайка

Комедия о юношеском максимализме и других «прекрасных» человеческих качествах
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О спектакле

«Чайка»: сложные отношения на сцене МХТ имени Чехова

Спектакль «Чайка», основанный на знаменитой пьесе Антона Чехова, погружает зрителей в мир сложных взаимоотношений, мечтаний и разочарований. Режиссёр Константин Хабенский передаёт всю глубину и многогранность человеческой психологии.

Женское начало в центре повествования

«Для нас главные герои в “Чайке” — женщины», — утверждает Хабенский. В центре сюжета располагается их любовь, самоотверженность и внимание к мужчинам. Это внимание способно как вознести мужчин до высот, так и опустить их на дно. Спектакль рассматривает, как внимание и забота одних людей могут превращать других в сияющие звёзды или, наоборот, в погасшие угольки.

Человеческий эгоизм и юношеский максимализм

Режиссёр также делает акцент на нормальном человеческом эгоизме: «Каждый человек хочет, чтобы к нему внимательно относились, чтобы его любили и слушали. Причём не завтра или послезавтра, а сейчас». К этому эгоизму у молодых героев добавляется юношеский максимализм, что ещё больше усложняет их внутренние конфликты.

Спектакль предоставляет уникальную возможность не только насладиться мастерством актёров, но и задуматься о вечных вопросах любви и самоотверженности, эгоизма и жертвенности.

Режиссер
Константин Хабенский
Константин Хабенский
В ролях
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Софья Шидловская
Софья Шидловская
Андрей Максимов
Андрей Максимов
Игорь Верник
Игорь Верник

Купить билет на спектакль Чайка

Помощь с билетами
Январь
9 января пятница
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 2500 ₽
24 января суббота
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 2500 ₽

Фотографии

Чайка Чайка Чайка Чайка Чайка Чайка Чайка Чайка

В ближайшие дни

Друг на час
16+
Комедия Иммерсивный
Друг на час
15 марта в 18:15 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Насмешница Фаина
16+
Драма Классическая драма
Насмешница Фаина
1 февраля в 19:00 Высоцкий
от 1000 ₽
Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
3 января в 15:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше