Спектакль Гадкий утенок

Детский спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена

Эта трогательная постановка по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена приглашает маленьких зрителей по-новому прочувствовать простую истину: не быть как все – вовсе не означает быть неудачником. Мир не ограничивается шумным птичьим двором, он огромен, прекрасен и полон открытий.

История утёнка, который нашел свое место под солнцем

Наш герой появился на свет в обычном утином гнезде среди густых лопухов. Но, в отличие от своих желтых братьев и сестер, он родился серым и неловким. «Гадкий!» – дразнили его на птичьем дворе, и бедный утёнок страдал от постоянных насмешек. Но однажды он решился оставить родной двор и отправился в мир под открытым небом. Ему предстояло пройти через множество испытаний, прежде чем понять, кто он на самом деле.

Полет души: путь к своему истинному предназначению

«С чего начинается полет птицы? Она набирает воздух и становится гордой.» В этой фразе – суть истории утёнка, который, пережив трудности, наконец обретает силу и находит в себе лебединую гордость. Постановка переносит нас в волшебный мир, где куклы помогают ощутить смысл этой прекрасной сказки о принятии и любви.

Спектакль в лонг-листе премии «Золотая Маска»

Спектакль вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая Маска» в 2022 году, что подтверждает его значимость и высокое мастерство постановки.