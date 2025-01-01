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Гадкий утенок
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Киноафиша Гадкий утенок

Спектакль Гадкий утенок

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Борис Константинов
Продолжительность 55 минут
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Детский спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена

Эта трогательная постановка по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена приглашает маленьких зрителей по-новому прочувствовать простую истину: не быть как все – вовсе не означает быть неудачником. Мир не ограничивается шумным птичьим двором, он огромен, прекрасен и полон открытий.

История утёнка, который нашел свое место под солнцем
Наш герой появился на свет в обычном утином гнезде среди густых лопухов. Но, в отличие от своих желтых братьев и сестер, он родился серым и неловким. «Гадкий!» – дразнили его на птичьем дворе, и бедный утёнок страдал от постоянных насмешек. Но однажды он решился оставить родной двор и отправился в мир под открытым небом. Ему предстояло пройти через множество испытаний, прежде чем понять, кто он на самом деле.

Полет души: путь к своему истинному предназначению
«С чего начинается полет птицы? Она набирает воздух и становится гордой.» В этой фразе – суть истории утёнка, который, пережив трудности, наконец обретает силу и находит в себе лебединую гордость. Постановка переносит нас в волшебный мир, где куклы помогают ощутить смысл этой прекрасной сказки о принятии и любви.

Спектакль в лонг-листе премии «Золотая Маска»
Спектакль вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая Маска» в 2022 году, что подтверждает его значимость и высокое мастерство постановки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:00 от 600 ₽
13 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
14:00 от 400 ₽
30 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:00 от 400 ₽

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