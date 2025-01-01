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Кардиограмма Брэдбери
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кардиограмма Брэдбери

Спектакль Кардиограмма Брэдбери

Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Кардиограмма Брэдбери» в Театре на набережной

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Кардиограмма Брэдбери», который станет настоящим открытием для любителей театра. Это антиутопия с надеждой, созданная по мотивам произведений Рэя Брэдбери. Спектакль погружает зрителей в мрачный, но в то же время вдохновляющий мир, где человечество сталкивается с последствиями цивилизационной катастрофы.

Сюжет

В центре повествования находятся жертвы катастрофы, которые обречены угасать в резервации. Они спасают старика, в голове которого все еще живут обрывки теней былой жизни. Этот старик, обладая даром красноречия, становится символом надежды. Он может вдохновлять людей на новые мысли и решения, помогая им строить мир заново.

Конфликт и надежда

На пути к спасению за пределами резервации старик сталкивается с внутренним конфликтом: чтобы не выдать себя, он должен молчать. Но как можно молчать, когда встречаешь девочку, которая не знает, что такое улыбка? Этот трогательный момент символизирует надежду на будущее и необходимость сохранить человечность даже в самые трудные времена.

Интересные факты

Спектакль не только затрагивает важные социальные темы, но и вызывает глубокие размышления о природе человеческой жизни и взаимодействии между людьми. Рэй Брэдбери, автор оригинальных произведений, известен своим умением сочетать фантастику с актуальными вопросами общества, что делает его работы вечными и значимыми.

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории! Спектакль «Кардиограмма Брэдбери» обещает оставить глубокий след в сердцах зрителей.

Режиссер
Федор Сухов
В ролях
Виктор Курпяков
Ксения Кауркина
Николай Мартышин
Анна Курпякова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр на набережной. Новая сцена Москва, Хамовнический Вал, 2
16:00 от 1000 ₽

Фотографии

Кардиограмма Брэдбери Кардиограмма Брэдбери Кардиограмма Брэдбери Кардиограмма Брэдбери Кардиограмма Брэдбери Кардиограмма Брэдбери

В ближайшие дни

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