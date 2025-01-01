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Добыть Тарковского
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Спектакль Добыть Тарковского

Постановка
Пространство «Внутри» 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Постановка по одноименному сборнику рассказов Павла Селукова

Действие спектакля разворачивается в Пролетарке — самом отдаленном и депрессивном районе Перми, расположенном на границе города и природы Прикамья, рядом с женской колонией. Это место становится фоном для постановки Дениса Парамонова по сборнику рассказов Павла Селукова.

О Павле Селукове

Селуков появился в большой литературе как будто с черного хода. В его жизни было много разных профессий: формовщик, дворник, охранник, вышибала в клубе, торговец на рынке, копатель могил. При этом он ежедневно публиковал свои рассказы в Facebook, что принесло ему популярность. Его аккаунт теперь удален, а рассказы публикуются в толстых журналах и сборниках. Книга «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» была финалистом конкурса «Национальный бестселлер». Павел Селуков также пишет сценарии и работает над своим первым романом.

Тематика и идея спектакля

Режиссер Денис Парамонов (выпускник Мастерской Олега Кудряшова) увидел в этом сборнике то, что искал долго — портрет современника, который вырос в условиях Пролетарки и ищет свет в темных уголках жизни. Герой рассказов Селукова не может вырваться из своей реальности, но при этом он взрослеет, влюбляется, теряет любовь, стареет и находит свое место в жизни, которую не может изменить, но в силах остаться человеком.

Театральная фантазия

Парамонов отметил, что в тексте рассказов много возможностей для театральной игры и фантазии. Эскиз спектакля был представлен на Лаборатории экспериментального театра «АРТХАБ» в МХТ по теме «В поисках комедии». Однако, как признается режиссер, спектакль обрел трагикомедийный оттенок: «Можно отправиться на поиски комедии, а по дороге найти что-то совсем другое. Мы набрели на трагикомедию человека в поисках себя».

Состав актеров

В спектакле задействованы актеры МХТ им. Чехова: Кузьма Котрелев, Дмитрий Сумин, Мария Сокольская, Владислава Сухорукова, Антон Лобан и Александр Поршин. Спектакль включает в себя шесть рассказов из сборника Селукова.

Режиссер
Денис Парамонов
Денис Парамонов
В ролях
Дмитрий Сумин
Дмитрий Сумин
Антон Лобан
Кузьма Котрелев
Кузьма Котрелев
Владислава Сухорукова
Мария Сокольская

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
18:00 от 4000 ₽ 20:00 от 3000 ₽

Фотографии

Добыть Тарковского Добыть Тарковского Добыть Тарковского Добыть Тарковского Добыть Тарковского Добыть Тарковского Добыть Тарковского

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