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«Burnt in the USSR» — первый спектакль по пьесе Александра Цыпкина
Киноафиша «Burnt in the USSR» — первый спектакль по пьесе Александра Цыпкина

Спектакль «Burnt in the USSR» — первый спектакль по пьесе Александра Цыпкина

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Burnt in the USSR»: пронзительная история о непростых судьбах одноклассников, родившихся в 70-х годах ХХ века 

«Burnt in the USSR» – это пронзительная история о непростых судьбах одноклассников, родившихся в 70-х годах ХХ века. Спектакль рассказывает о жизни поколения, взрослевшего под руинами СССР, и о том, как они мечтали, любили и надеялись в сложные годы нашей страны.

Уникальная коллаборация

Уникальность спектакля заключается в том, что автор и режиссер представляют собой людей разных эпох. Для писателя Александра Цыпкина это – история его жизни, его современников. А для Григория Артамонова, режиссера спектакля, рождённого на рубеже тысячелетий, это возможность заглянуть в прошлое и лучше понять жизнь своих родителей, время «лихих 90-х», овеянное романтикой.

История создания

История создания спектакля «Burnt in the USSR» — это рассказ о том, как важно открывать новые двери. Однажды в метро к Александру Цыпкину подошла студентка ВГИКа Анастасия Шукевич. Она пригласила его на спектакль, который произвел на него впечатление. Это знакомство с режиссером Григорием Артамоновым положило начало их сотрудничеству.

Григорий, будучи студентом, отобрал наиболее сценически эффектные рассказы Александра, которые resonировали с его собственным опытом. Среди них – трагические «Честное Ленинское» и «Список Феди», а также комедийные «Мышки по норкам» и «Этюд спортивно-бордельный». В течение почти года они совместно работали над пьесой, и в результате родился спектакль, который был впервые поставлен в 2020 году на сцене Гоголь-центра.

Личные переживания и успех

Александр Цыпкин делится: «Для меня это до сих пор самый личный спектакль, который отразил мои глубинные переживания. Мне очень понравилось, как молодые актеры играют наше особенное поколение, тех, чей пубертатный период пришелся на развал империи». Спектакль уже четыре года идет в Москве и гастролирует по стране, получая восторженные отзывы зрителей.

Каст и театральный контекст

В спектакле участвуют молодые актёры – выпускники Театрального института им. Бориса Щукина и ВГИКа, которые сейчас заняты в ведущих театрах Москвы, таких как театр «Около Дома Станиславского», театр «Модерн», МХАТ им. Горького и Театр Наций.

Основная информация

  • Автор пьесы: Александр Цыпкин
  • Режиссер-постановщик: Григорий Артамонов
  • В ролях: Григорий Артамонов, Евгений Волков, Александр Коркунов, Сергей Котюх, Игорь Михалев, Евгений Невар, Андрей Пискарев, Манана Тотибадзе, Анастасия Шукевич
Режиссер
Григорий Артамонов
В ролях
Кирилл Новышев
Евгений Волков
Сергей Котюх
Андрей Пискарёв
Манана Тотибадзе

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 5 сентября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1950 ₽

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