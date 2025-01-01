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Вальс-Бостон
Билеты от 2000₽
Киноафиша Вальс-Бостон

Спектакль Вальс-Бостон

Постановка
Театр Эстрады 16+
Режиссер Михаил Миронов
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Вальс-бостон» — музыкальная сага длиною в жизнь

Добро пожаловать в мир мюзикла «Вальс-бостон», который рассказывает о роковой случайности, любви и поиске себя. В основе постановки — песни знаменитого Александра Розенбаума, знакомые многим зрителям: «Любить — так любить, гулять — так гулять», «Ау... днем и ночью счастье зову» и «Как часто вижу я сон, мой удивительный сон». Эти строки становятся не просто музыкальным фоном, а полноправными участниками сюжета.

Режиссура и команда

Режиссёром и автором сценария мюзикла выступил Михаил Миронов, известный по своей работе над мюзиклом «Ничего не бойся, я с тобой», который был удостоен двух премий «Событие года». За хореографию отвечает Наталья Терехова, а музыкальное сопровождение обеспечил Евгений Загот, лауреат премии «Золотая маска» за мюзикл «Шахматы». Художником-постановщиком является Максим Обрезков, главный художник Театра имени Вахтангова.

Сюжет

Действие мюзикла разворачивается в Ростове-на-Дону 20-х годов прошлого века, где культурная жизнь интеллигентов переплетается с криминальным миром. Константин, талантливый студент-медик, спасает жизнь вору и оказывается вовлечённым в опасный мир преступности, что резко меняет его жизнь. Эта случайная встреча приводит его к любви всей жизни, но несет ли она счастье или погибель?

Темы и размышления

«Вальс-бостон» — это не просто музыкальный спектакль, а настоящая криминальная драма с глубокими философскими размышлениями о дружбе, любви, верности и предательстве. Песни Розенбаума создают диалог со зрителем, приглашая задуматься о судьбах героев и о том, каковы истинные ценности в жизни. Какова цена ошибок и возможно ли их искупить? Жизнь — это череда случайностей или всё предопределено судьбой?

Мюзикл адресован зрителям старше 16 лет и обещает стать настоящим откровением, заставляющим задуматься о вечных вопросах человеческого бытия.

Ключевые участники

  • Хореограф: Наталья Терехова
  • Музыкальный руководитель: Евгений Загот
  • Режиссёр: Михаил Миронов
  • Композитор: Александр Розенбаум
  • Автор песен: Александр Розенбаум
  • Художник-постановщик: Максим Обрезков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2200 ₽
7 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2000 ₽
9 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
10 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
11 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
12 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
13 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2200 ₽
14 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2000 ₽
16 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
17 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
18 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
19 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
20 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2200 ₽
21 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2000 ₽
23 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
24 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
25 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
26 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
27 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2200 ₽
28 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2000 ₽
30 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
1 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
2 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
3 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2200 ₽
4 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2200 ₽
5 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2200 ₽
7 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
8 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
9 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
10 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2200 ₽
11 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2200 ₽
12 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2200 ₽
14 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
15 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
16 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
18 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2200 ₽
19 октября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 от 2200 ₽ 19:00 от 2200 ₽

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