Спектакль Вальс-Бостон

«Вальс-бостон» — музыкальная сага длиною в жизнь

Добро пожаловать в мир мюзикла «Вальс-бостон», который рассказывает о роковой случайности, любви и поиске себя. В основе постановки — песни знаменитого Александра Розенбаума, знакомые многим зрителям: «Любить — так любить, гулять — так гулять», «Ау... днем и ночью счастье зову» и «Как часто вижу я сон, мой удивительный сон». Эти строки становятся не просто музыкальным фоном, а полноправными участниками сюжета.

Режиссура и команда

Режиссёром и автором сценария мюзикла выступил Михаил Миронов, известный по своей работе над мюзиклом «Ничего не бойся, я с тобой», который был удостоен двух премий «Событие года». За хореографию отвечает Наталья Терехова, а музыкальное сопровождение обеспечил Евгений Загот, лауреат премии «Золотая маска» за мюзикл «Шахматы». Художником-постановщиком является Максим Обрезков, главный художник Театра имени Вахтангова.

Сюжет

Действие мюзикла разворачивается в Ростове-на-Дону 20-х годов прошлого века, где культурная жизнь интеллигентов переплетается с криминальным миром. Константин, талантливый студент-медик, спасает жизнь вору и оказывается вовлечённым в опасный мир преступности, что резко меняет его жизнь. Эта случайная встреча приводит его к любви всей жизни, но несет ли она счастье или погибель?

Темы и размышления

«Вальс-бостон» — это не просто музыкальный спектакль, а настоящая криминальная драма с глубокими философскими размышлениями о дружбе, любви, верности и предательстве. Песни Розенбаума создают диалог со зрителем, приглашая задуматься о судьбах героев и о том, каковы истинные ценности в жизни. Какова цена ошибок и возможно ли их искупить? Жизнь — это череда случайностей или всё предопределено судьбой?

Мюзикл адресован зрителям старше 16 лет и обещает стать настоящим откровением, заставляющим задуматься о вечных вопросах человеческого бытия.

Ключевые участники