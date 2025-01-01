Спектакль Чиполлино и его друзья

Сказочные приключения с Джанни Родари

Приглашаем детей в увлекательное путешествие по сказочным дорожкам, где они познакомятся с творчеством великого писателя Джанни Родари. Его замечательные сказки и веселые стихи подарят юным зрителям незабываемые эмоции, а также откроют двери в мир фантазии и творчества.

Музыкальная программа

Спектакль включает в себя множество песен на стихи Джанни Родари. Ребята смогут не только слушать, но и активно участвовать: петь, танцевать и играть. Надев костюмы, они сами станут героями сказки «Приключения Чиполлино»!

О Джанни Родари

Джанни Родари — не просто писатель, но и человек, который всю жизнь посвятил своему любимому делу. Его стихотворение «Чем пахнут ремесла» вдохновляет многих задуматься о том, как найти свою профессию и сделать её источником радости.

Практическая информация

Рекомендованный возраст: 5-11 лет

5-11 лет Продолжительность: 60 минут

Не забудьте сменную обувь для комфортного участия в спектакле!