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Чиполлино и его друзья
Билеты от 1000₽
Киноафиша Чиполлино и его друзья

Спектакль Чиполлино и его друзья

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказочные приключения с Джанни Родари

Приглашаем детей в увлекательное путешествие по сказочным дорожкам, где они познакомятся с творчеством великого писателя Джанни Родари. Его замечательные сказки и веселые стихи подарят юным зрителям незабываемые эмоции, а также откроют двери в мир фантазии и творчества.

Музыкальная программа

Спектакль включает в себя множество песен на стихи Джанни Родари. Ребята смогут не только слушать, но и активно участвовать: петь, танцевать и играть. Надев костюмы, они сами станут героями сказки «Приключения Чиполлино»!

О Джанни Родари

Джанни Родари — не просто писатель, но и человек, который всю жизнь посвятил своему любимому делу. Его стихотворение «Чем пахнут ремесла» вдохновляет многих задуматься о том, как найти свою профессию и сделать её источником радости.

Практическая информация

  • Рекомендованный возраст: 5-11 лет
  • Продолжительность: 60 минут

Не забудьте сменную обувь для комфортного участия в спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽
10 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽

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