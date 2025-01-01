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Муж и жена снимут комнату
Билеты от 1500₽
Киноафиша Муж и жена снимут комнату

Спектакль Муж и жена снимут комнату

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Михаила Рощина 

Квартирный вопрос становится камнем преткновения в отношениях Алёны и Алёши, которые после свадьбы сталкиваются с проблемой отсутствия собственного жилья. В домах родителей и друзей царят свои порядки, и каждый пытается дать совет, как лучше устроить жизнь. Это рассказ о трудностях первых лет совместной жизни, о разногласиях, поисках своего пути, а также о том, что счастье нельзя измерить квадратными метрами.

Спектакль основан на пьесе Михаила Рощина, которая представляет собой мозаичную картину, состоящую из жизненных моментов, как смешных, так и лиричных. Зрители сталкиваются с размышлениями на бытовые и философские темы, но главное — это история любви, взаимопонимания и тепла.

Камерная атмосфера

Спектакль проходит в уютном зале театра «Чердак Сатиры», где камерная атмосфера дарит зрителям чувство сопричастности происходящему на сцене. Близость с актерами помогает более глубоко почувствовать все переживания героев.

Режиссер
Андрей Зенин
В ролях
Максим Демченко
Антон Буглак
Марина Маняхина
Нина Корниенко
Юрий Воробьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
11 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
25 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
9 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Муж и жена снимут комнату Муж и жена снимут комнату Муж и жена снимут комнату Муж и жена снимут комнату Муж и жена снимут комнату

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