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Вальпургиева ночь
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вальпургиева ночь

Спектакль Вальпургиева ночь

Постановка
МОСТ 18+
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка к 80-летию Венедикта Ерофеева

События «Вальпургиевой ночи» происходят в течение одной ночи — с 30 апреля до первого майского рассвета. Классическое единство времени, места и действия задает ритм этому постмодернистскому произведению.

Палитра жанров и смыслов
Пьеса сочетает гротеск, цитаты от античности до современности, абсурдные агитационные штампы и философские размышления, переплетая жанры и эпохи в единое полотно.

Переосмысление классики
Режиссер Евгений Славутин представляет вторую постановку пьесы к 80-летию Венедикта Ерофеева, первой версии которой дал одобрение сам автор.

 

Режиссер
Евгений Славутин
В ролях
Евгений Панферов
Анатолий Сафронихин
Александра Кареева
Ксения Берелет
Анна Голотова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1000 ₽
30 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь

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