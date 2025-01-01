Спектакль Вальпургиева ночь

Постановка к 80-летию Венедикта Ерофеева

События «Вальпургиевой ночи» происходят в течение одной ночи — с 30 апреля до первого майского рассвета. Классическое единство времени, места и действия задает ритм этому постмодернистскому произведению.

Палитра жанров и смыслов

Пьеса сочетает гротеск, цитаты от античности до современности, абсурдные агитационные штампы и философские размышления, переплетая жанры и эпохи в единое полотно.

Переосмысление классики

Режиссер Евгений Славутин представляет вторую постановку пьесы к 80-летию Венедикта Ерофеева, первой версии которой дал одобрение сам автор.