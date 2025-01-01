Спектакль Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь

Приглашаем вас на уникальный спектакль в формате квартирника, который пройдет в интерьере легендарного отеля Националь. Здесь нет традиционных театральных кресел — вместо этого зрители становятся частью увлекательной истории, разворачивающейся в роскошном люксе пятизвездочного отеля.
Главные события спектакля происходят в эпоху железного занавеса, когда московская элита собиралась в лучших отелях. Успешный голливудский режиссер и его жена, русский музыкант и педагог по вокалу, приезжают в Москву в поисках новых талантов для кино. Их мечта — понять русские традиции и заглянуть в загадочную русскую душу.
Локация — отель Националь, открывший свои двери в 1903 году, станет идеальным фоном для этого незабываемого вечера. Мы создаем атмосферу уюта и праздника, позволяя каждому гостю почувствовать себя вовлеченным в действие.
В стоимость билета включены:
Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, где каждый зритель может повлиять на развитие сюжета!