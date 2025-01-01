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Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь
Билеты от 13000₽
Киноафиша Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь

Спектакль Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь

18+
Возраст 18+
Билеты от 13000₽

О концерте/спектакле

Квартирник от проекта «Заблудшие»: театр в роскошном интерьере пятизвездочного отеля

Приглашаем вас на уникальный спектакль в формате квартирника, который пройдет в интерьере легендарного отеля Националь. Здесь нет традиционных театральных кресел — вместо этого зрители становятся частью увлекательной истории, разворачивающейся в роскошном люксе пятизвездочного отеля.

О событиях и героях

Главные события спектакля происходят в эпоху железного занавеса, когда московская элита собиралась в лучших отелях. Успешный голливудский режиссер и его жена, русский музыкант и педагог по вокалу, приезжают в Москву в поисках новых талантов для кино. Их мечта — понять русские традиции и заглянуть в загадочную русскую душу.

Интерьер и атмосфера

Локация — отель Националь, открывший свои двери в 1903 году, станет идеальным фоном для этого незабываемого вечера. Мы создаем атмосферу уюта и праздника, позволяя каждому гостю почувствовать себя вовлеченным в действие.

Что ждет гостей?

  • Роскошный президентский люкс отеля
  • Увлекательная игра актеров ведущих театров Москвы
  • Живая музыка и джаз
  • Безлимитный бар с напитками
  • Авторский сет закусок и фуршет от шеф-повара

В стоимость билета включены:

  • Велкам-часть с бокалом игристого
  • Небольшая экскурсия по отелю
  • Фуршет с напитками
  • Фотографии на фоне потрясающих видов на Кремль
  • Памятные сувениры

Тайминг мероприятия

  • 18:30 – 19:00: Сбор гостей, велкам с приветственным бокалом игристого
  • 19:00 - 20:00: Первая театрализованная часть вечера
  • 20:00-20:30: Перерыв на фуршет с горячими закусками
  • 20:30 – 21:30: Вторая театрализованная часть вечера, сюрпризы для гостей
  • 21:30 - 22:00: Время для общения, танцев и эмоций в номере отеля

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, где каждый зритель может повлиять на развитие сюжета!

Режиссер
Алиса Соболева
В ролях
Антон Буглак
Данила Дедовец
Константин Гвоздков
Диана Хатамова
Артем Минин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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9 августа
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18:30 от 13000 ₽
23 августа
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
18:30 от 13000 ₽

Фотографии

Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь

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