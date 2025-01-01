Спектакль Квартирник «Заблудшие в Голливуде» в отеле Националь

Квартирник от проекта «Заблудшие»: театр в роскошном интерьере пятизвездочного отеля

Приглашаем вас на уникальный спектакль в формате квартирника, который пройдет в интерьере легендарного отеля Националь. Здесь нет традиционных театральных кресел — вместо этого зрители становятся частью увлекательной истории, разворачивающейся в роскошном люксе пятизвездочного отеля.

О событиях и героях

Главные события спектакля происходят в эпоху железного занавеса, когда московская элита собиралась в лучших отелях. Успешный голливудский режиссер и его жена, русский музыкант и педагог по вокалу, приезжают в Москву в поисках новых талантов для кино. Их мечта — понять русские традиции и заглянуть в загадочную русскую душу.

Интерьер и атмосфера

Локация — отель Националь, открывший свои двери в 1903 году, станет идеальным фоном для этого незабываемого вечера. Мы создаем атмосферу уюта и праздника, позволяя каждому гостю почувствовать себя вовлеченным в действие.

Что ждет гостей?

Роскошный президентский люкс отеля

Увлекательная игра актеров ведущих театров Москвы

Живая музыка и джаз

Безлимитный бар с напитками

Авторский сет закусок и фуршет от шеф-повара

В стоимость билета включены:

Велкам-часть с бокалом игристого

Небольшая экскурсия по отелю

Фуршет с напитками

Фотографии на фоне потрясающих видов на Кремль

Памятные сувениры

Тайминг мероприятия

18:30 – 19:00: Сбор гостей, велкам с приветственным бокалом игристого

Сбор гостей, велкам с приветственным бокалом игристого 19:00 - 20:00: Первая театрализованная часть вечера

Первая театрализованная часть вечера 20:00-20:30: Перерыв на фуршет с горячими закусками

Перерыв на фуршет с горячими закусками 20:30 – 21:30: Вторая театрализованная часть вечера, сюрпризы для гостей

Вторая театрализованная часть вечера, сюрпризы для гостей 21:30 - 22:00: Время для общения, танцев и эмоций в номере отеля

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, где каждый зритель может повлиять на развитие сюжета!