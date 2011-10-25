Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Death in Paradise All seasons
Death in Paradise
16+
Production year
2011
Country
Great Britain/France/USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
BBC One
Series rating
8.5
Rate
12
votes
7.8
IMDb
Write review
All seasons of "Death in Paradise"
Season 1
8 episodes
25 October 2011 - 13 December 2011
Season 2
8 episodes
8 January 2013 - 26 February 2013
Season 3
8 episodes
14 January 2014 - 4 March 2014
Season 4
8 episodes
8 January 2015 - 26 February 2015
Season 5
8 episodes
7 January 2016 - 25 February 2016
Season 6
8 episodes
5 January 2017 - 23 February 2017
Season 7
8 episodes
4 January 2018 - 22 February 2018
Season 8
8 episodes
10 January 2019 - 28 February 2019
Season 9
8 episodes
9 January 2020 - 27 February 2020
Season 10
8 episodes
7 January 2021 - 18 February 2021
Season 11
8 episodes
7 January 2022 - 25 February 2022
Season 12
8 episodes
6 January 2023 - 24 February 2023
Season 13
8 episodes
4 February 2024 - 24 March 2024
Season 14
8 episodes
31 January 2025 - 28 March 2025
Season 15
TBA
