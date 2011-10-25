Menu
Death in Paradise poster
Kinoafisha TV Shows Death in Paradise Seasons

Death in Paradise All seasons

Death in Paradise 16+
Production year 2011
Country Great Britain/France/USA
Episode duration 60 minutes
TV channel BBC One

Series rating

8.5
Rate 12 votes
7.8 IMDb
All seasons of "Death in Paradise"
Death in Paradise - Season 1 Season 1
8 episodes 25 October 2011 - 13 December 2011
 
Death in Paradise - Season 2 Season 2
8 episodes 8 January 2013 - 26 February 2013
 
Death in Paradise - Season 3 Season 3
8 episodes 14 January 2014 - 4 March 2014
 
Death in Paradise - Season 4 Season 4
8 episodes 8 January 2015 - 26 February 2015
 
Death in Paradise - Season 5 Season 5
8 episodes 7 January 2016 - 25 February 2016
 
Death in Paradise - Season 6 Season 6
8 episodes 5 January 2017 - 23 February 2017
 
Death in Paradise - Season 7 Season 7
8 episodes 4 January 2018 - 22 February 2018
 
Death in Paradise - Season 8 Season 8
8 episodes 10 January 2019 - 28 February 2019
 
Death in Paradise - Season 9 Season 9
8 episodes 9 January 2020 - 27 February 2020
 
Death in Paradise - Season 10 Season 10
8 episodes 7 January 2021 - 18 February 2021
 
Death in Paradise - Season 11 Season 11
8 episodes 7 January 2022 - 25 February 2022
 
Death in Paradise - Season 12 Season 12
8 episodes 6 January 2023 - 24 February 2023
 
Death in Paradise - Season 13 Season 13
8 episodes 4 February 2024 - 24 March 2024
 
Death in Paradise - Season 14 Season 14
8 episodes 31 January 2025 - 28 March 2025
 
Season 15
TBA
 
