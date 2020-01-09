В 9 сезоне сериала «Смерть в раю» накануне Нового года Ванесса МакКормак обнаружена убитой в собственном доме. Свидетель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что видел человека в маске, одетого в костюм дьявола. Он торопливо скрылся с места преступления. В этот же день на зятя жертвы, Дональда, напал преступник, напоминающий по описанию предполагаемого убийцу Ванессы. Джеку и членам его команды предстоит выяснить, как связаны между собой эти два преступления. Тем временем популярную художницу Донну Харман убивают в ее собственной студии. По всей видимости, девушке подмешали яд в ее любимый напиток.