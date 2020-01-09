Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Death in Paradise 2011, season 9

Death in Paradise season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Death in Paradise Seasons Season 9

Death in Paradise 16+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 9 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Death in Paradise" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Смерть в раю» накануне Нового года Ванесса МакКормак обнаружена убитой в собственном доме. Свидетель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что видел человека в маске, одетого в костюм дьявола. Он торопливо скрылся с места преступления. В этот же день на зятя жертвы, Дональда, напал преступник, напоминающий по описанию предполагаемого убийцу Ванессы. Джеку и членам его команды предстоит выяснить, как связаны между собой эти два преступления. Тем временем популярную художницу Донну Харман убивают в ее собственной студии. По всей видимости, девушке подмешали яд в ее любимый напиток.

Series rating

7.7
Rate 17 votes
Death in Paradise List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Episode 1
Season 9 Episode 1
9 January 2020
Episode 2
Season 9 Episode 2
16 January 2020
Episode 3
Season 9 Episode 3
23 January 2020
Episode 4
Season 9 Episode 4
30 January 2020
Episode 5
Season 9 Episode 5
6 February 2020
Episode 6
Season 9 Episode 6
13 February 2020
Episode 7
Season 9 Episode 7
20 February 2020
Episode 8
Season 9 Episode 8
27 February 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more