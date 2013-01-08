Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Death in Paradise 2011, season 2

Death in Paradise season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Death in Paradise Seasons Season 2

Death in Paradise 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Death in Paradise" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Смерть в раю» Пул вместе со своими сослуживцами приступает к расследованию загадочного убийства. Жертвой стал хозяин сахарной плантации. Ему нанесли смертельный удар при помощи мачете. В это время Камилла вступает в противостояние со своей матерью, которая настаивает на том, чтобы дочь отправилась на свидание вслепую. Тереза погибла во время пожара в монастыре на острове. Очевидно, возгорание спровоцировала сама девушка. Дверь в ее спальню была заперта, а эксперты установили, что незадолго до смерти она выкурила сигарету. Однако Пулу кажется, что здесь что-то не так.

Series rating

7.7
Rate 17 votes
Death in Paradise List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Episode 1
Season 2 Episode 1
8 January 2013
Episode 2
Season 2 Episode 2
15 January 2013
Episode 3
Season 2 Episode 3
22 January 2013
Episode 4
Season 2 Episode 4
29 January 2013
Episode 5
Season 2 Episode 5
5 February 2013
Episode 6
Season 2 Episode 6
12 February 2013
Episode 7
Season 2 Episode 7
19 February 2013
Episode 8
Season 2 Episode 8
26 February 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more