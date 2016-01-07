В 5 сезоне сериала «Смерть в раю» Гудман приобрел лодку. В это время в Дэна Хагена, состоятельного филантропа и лидера команды дайверов, кто-то стреляет на борту его новой яхты. С ним на яхте находилось четверо членов его команды, но все они были на виду друг у друга. Гудмана озадачило появление игрушечного солдатика неподалеку от тела. Вскоре он выяснил, что не только экс-супруга Дэна и его новая жена были на вечеринке. Оказывается, там присутствовал коллега Хагена, с которым у них были неразрешимые противоречия, а также студент Джонатан Тейлор. Когда-то Дэн раскрыл его связь с наркобизнесом.