В 4 сезоне сериала «Смерть в раю» на острове шумно проходит фестиваль Fete Mouri. В это время хозяин завода по производству рома устраивает спиритический сеанс, чтобы выйти на связь с духом давно покойного слуги 1850-х годов. Во время сеанса случается настоящее убийство. При этом все, кто находился за столом, держались за руки. Это наводит на дикую мысль, что преступником мог быть призрак. Между тем, Гудман уверен, что случай, связанный с гибелью инструктора по серфингу, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Дуэйн старается изо всех сил произвести впечатление на нового сержанта.