Death in Paradise 2011, season 11

Season premiere 7 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Death in Paradise" season 11 description

В 11 сезоне сериала «Смерть в раю» преступления на вымышленном карибском острове Сент-Мари продолжаются. Зрителей ожидает много загадочных убийств и тайн, над которыми придется изрядно поломать голову. В центре событий окажутся хорошо знакомые персонажи, но в детективных историях будут задействованы и новые герои. Напомним, в предыдущем сезоне Невилл Паркер встретил вновь прибывшего сержанта Флоренс Касселл. Она ушла после гибели своего супруга. В новом сезоне Бен Миллер снова появится в роли инспектора Ричарда Пула, который, как показали авторы проекта, погиб в третьем сезоне.

Series rating

7.7
Rate 17 votes
Episode 1
Season 11 Episode 1
7 January 2022
Episode 2
Season 11 Episode 2
14 January 2022
Episode 3
Season 11 Episode 3
21 January 2022
Episode 4
Season 11 Episode 4
28 January 2022
Episode 5
Season 11 Episode 5
4 February 2022
Episode 6
Season 11 Episode 6
11 February 2022
Episode 7
Season 11 Episode 7
18 February 2022
Episode 8
Season 11 Episode 8
25 February 2022
