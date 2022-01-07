В 11 сезоне сериала «Смерть в раю» преступления на вымышленном карибском острове Сент-Мари продолжаются. Зрителей ожидает много загадочных убийств и тайн, над которыми придется изрядно поломать голову. В центре событий окажутся хорошо знакомые персонажи, но в детективных историях будут задействованы и новые герои. Напомним, в предыдущем сезоне Невилл Паркер встретил вновь прибывшего сержанта Флоренс Касселл. Она ушла после гибели своего супруга. В новом сезоне Бен Миллер снова появится в роли инспектора Ричарда Пула, который, как показали авторы проекта, погиб в третьем сезоне.