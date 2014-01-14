Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Death in Paradise 2011, season 3

Death in Paradise season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Death in Paradise Seasons Season 3

Death in Paradise 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 14 January 2014
Production year 2014
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Death in Paradise" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Смерть в раю» приключения лондонского полицейского на Карибах продолжаются. Торжество по случаю открытия колледжа, на которое приходит старший инспектор Ричард Пул, резко прерывается. Присутствующие на вечеринке ошеломлены известием о трагической гибели одной из студенток. Теа Холмс, которая подменяла свою приятельницу, киноактрису Лекси Каннингем, упала замертво во время съемок триллера. Эксперты установили, что девушка была отравлена. Несмотря на то, что Теа несколько лет назад была осуждена за неудачное ограбление, Гудман уверен, что убийца целился в Лекси. 

Series rating

7.7
Rate 17 votes
Death in Paradise List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Episode 1
Season 3 Episode 1
14 January 2014
Episode 2
Season 3 Episode 2
21 January 2014
Episode 3
Season 3 Episode 3
28 January 2014
Episode 4
Season 3 Episode 4
4 February 2014
Episode 5
Season 3 Episode 5
11 February 2014
Episode 6
Season 3 Episode 6
18 February 2014
Episode 7
Season 3 Episode 7
25 February 2014
Episode 8
Season 3 Episode 8
4 March 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more