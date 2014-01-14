В 3 сезоне сериала «Смерть в раю» приключения лондонского полицейского на Карибах продолжаются. Торжество по случаю открытия колледжа, на которое приходит старший инспектор Ричард Пул, резко прерывается. Присутствующие на вечеринке ошеломлены известием о трагической гибели одной из студенток. Теа Холмс, которая подменяла свою приятельницу, киноактрису Лекси Каннингем, упала замертво во время съемок триллера. Эксперты установили, что девушка была отравлена. Несмотря на то, что Теа несколько лет назад была осуждена за неудачное ограбление, Гудман уверен, что убийца целился в Лекси.