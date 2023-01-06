В 12 сезоне сериала «Смерть в раю» на островах отмечают традиционные карибские праздники, но веселье отходит для Паркера на второй план, когда ему приходится расследовать новое преступление. Жертвой становится автор интернет-подкастов – девушка, которая прилюдно пыталась вычислить убийцу ребенка, утверждая, что нашла новые доказательства. Тем временем со скалы при загадочных обстоятельствах падает астроном сразу после наблюдения редкого космического явления. Невилл приглашает Софи на авантюрное свидание, но чем закончится этот роман, пока не представляет никто из влюбленных.