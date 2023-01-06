Menu
Death in Paradise 2011, season 12

Death in Paradise season 12 poster
Death in Paradise 16+
Season premiere 6 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Death in Paradise" season 12 description

В 12 сезоне сериала «Смерть в раю» на островах отмечают традиционные карибские праздники, но веселье отходит для Паркера на второй план, когда ему приходится расследовать новое преступление. Жертвой становится автор интернет-подкастов – девушка, которая прилюдно пыталась вычислить убийцу ребенка, утверждая, что нашла новые доказательства. Тем временем со скалы при загадочных обстоятельствах падает астроном сразу после наблюдения редкого космического явления. Невилл приглашает Софи на авантюрное свидание, но чем закончится этот роман, пока не представляет никто из влюбленных.

Series rating

7.7
Rate 17 votes
Episode 1
Season 12 Episode 1
6 January 2023
Episode 2
Season 12 Episode 2
13 January 2023
Episode 3
Season 12 Episode 3
20 January 2023
Episode 4
Season 12 Episode 4
27 January 2023
Episode 5
Season 12 Episode 5
3 February 2023
Episode 6
Season 12 Episode 6
10 February 2023
Episode 7
Season 12 Episode 7
17 February 2023
Episode 8
Season 12 Episode 8
24 February 2023
