В 6 сезоне сериала «Смерть в раю» труп ученого Стивена Лэнгхэма обнаружили на месте действующего вулкана. За расследование принимается Хамфри и члены его команды. Многие считают, что смерть произошла в результате несчастного случая, но у следователя другое мнение на этот счет. У всех сослуживцев Стивена есть убедительные алиби, поскольку в момент гибели коллеги они пришли в исследовательский центр, воспользовавшись автоматической системой входа по пропускам. Единственный человек, Джозеф, отсутствовал во время преступления. Он и становится главным подозреваемым в этом деле.