В 7 сезоне сериала «Смерть в раю» Дайан Смит разбилась насмерть, рухнув с балкона гостиницы в день ее свадебной церемонии с олигархом Филипом Марстоном. Джек уверен, что Дайан помогли сброситься вниз, поскольку она закрыла флакон с лаком для ногтей, прежде чем упала на землю. Главными подозреваемыми становятся сотрудник гостиницы, а также наследники Марстона, у которых есть свой коварный план. Флоренс получает травму во время задержания, из-за чего ей ненадолго приходится оставить службу. Тем временем на острове проходит покерный турнир с призовым фондом в 3 миллиона долларов.