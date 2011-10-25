Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Death in Paradise 2011, season 1

Death in Paradise season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Death in Paradise Seasons Season 1

Death in Paradise 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Death in Paradise" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Смерть в раю» в центре событий оказывается лондонский полицейский Ричард Пул, которого назначают провести расследование на Карибах. Для типичного жителя туманной столицы Великобритании подобная командировка на знойный остров равносильна смерти. Однако долг превыше всего. На Сент-Мари было совершено убийство коллеги Ричарда – полицейского из Великобритании. Его тело обнаружили в закрытой комнате. Чтобы найти преступника, ответственного за гибель товарища, Пул вступает в противостояние с ненавистным солнцем, песком, волнами и таинственной женщиной на берегу моря.

Series rating

7.7
Rate 17 votes
Death in Paradise List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 October 2011
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 November 2011
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 November 2011
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 November 2011
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 November 2011
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 November 2011
Episode 7
Season 1 Episode 7
6 December 2011
Episode 8
Season 1 Episode 8
13 December 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more