В 1 сезоне сериала «Смерть в раю» в центре событий оказывается лондонский полицейский Ричард Пул, которого назначают провести расследование на Карибах. Для типичного жителя туманной столицы Великобритании подобная командировка на знойный остров равносильна смерти. Однако долг превыше всего. На Сент-Мари было совершено убийство коллеги Ричарда – полицейского из Великобритании. Его тело обнаружили в закрытой комнате. Чтобы найти преступника, ответственного за гибель товарища, Пул вступает в противостояние с ненавистным солнцем, песком, волнами и таинственной женщиной на берегу моря.