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Kinoafisha TV Shows American Horror Story Seasons Season 3 Episode 4

American Horror Story 2011 episode 4 season 3

8.3 Rate
10 votes
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Episode description

В 3 сезоне 4 серии сериала «Американская история ужасов» рассказывается о событиях 1961 года. Маленького темнокожего мальчика линчуют за то, что мать посмела отдать его в школу для белых. Узнав об этом, Мари Лаво посылает полчище мертвецов отомстить убийцам. В наши дни Куинни едва не погибает от рук Минотавра, но ее спасает Фиона. При этом верховная ведьма начинает терять свои магические силы. Позже Мари Лаво доставляют в коробке отрезанную голову чудовища. Оскорбленная королева вуду намерена начать войну с ведьмами. 

Кайл странно ведет себя, а после и вовсе сбегает от Зои. В академию приезжают представители совета ведьм – они обеспокоены исчезновением Мэдисон. Вскоре они начинают подозревать, что произошедшее как-то связано с наследованием титула верховной ведьмы. Миртл Сноу припоминает события 40-летней давности, когда Фиона при странных обстоятельствах заняла место Анны Лей. Единственным свидетелем мог быть дворецкий Сполдинг, однако он, дабы не свидетельствовать против Фионы, которую любил, отрезал себе язык. 

Корделия вступается за мать, после они вместе идут в бар. Неизвестный мужчина нападает на Корделию и плещет ей в лицо кислотой. У стен академии собирается армия зомби, среди которых Дельфина видит и своих близких. 
 

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