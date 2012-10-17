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Kinoafisha TV Shows American Horror Story Seasons Season 2 Episode 11

American Horror Story 2011 episode 11 season 2

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Episode description

Во 2 сезоне 11 серии сериала «Американская история ужасов» Джонни Морган вызывает недавно родившую проститутку, чтобы выпить молока из ее груди. Она говорит, что клиентам, которые пользуются этой услугой, не хватало материнской любви. При упоминании о матери Джонни приходит в ярость и начинает душить девушку. 

В 1964 году Оливер Тредсон приводит Кита к Грейс и новорожденному мальчику, которого хотят назвать Томасом. По просьбе Кита девушка рассказывает об опытах, которые проводили над ней пришельцы, а также упоминает, что их сын связывает два мира – людей и инопланетян. Среди других беременных женщин, которых забрали пришельцы, она видела Альму. Кит делает девушке предложение, но тут появляются Говард и сестра Колетт из детского приюта. Они забирают у пары малыша. 

Мать Клаудия устраивает побег Ланы, напоследок журналистка обещает написать всю правду об этом месте и забирает запись с признанием Тредсона. Отдав кассету в полицию, она направляется в дом Оливера и убивает его. С Кита снимаются все обвинения, поэтому, с помощью шантажа забрав Грейс и малыша, он возвращается к себе. Дома его ждет Альма с ребенком. Лана решает не делать аборт, спустя время у нее рождается мальчик. 
 

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