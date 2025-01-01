Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2025
Online premiere
27 May 2025
World premiere
1 January 2025
Release date
|20 March 2025
|Russia
| Наше кино
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|1 January 2025
|Azerbaijan
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|20 March 2025
|Kazakhstan
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|6+
|1 January 2025
|Kyrgyzstan
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|1 January 2025
|Moldova
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|12 October 2025
|Serbia
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|o.A.
|1 January 2025
|Tajikistan
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|20 March 2025
|Uzbekistan
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|6+
Worldwide Gross
$4,755,769
Production
DA! Prodakshen, Nashe Kino, Ruki vverkh Production
Also known as
Zhdun, Ждун, Ждун в кино, Zhdun v kino