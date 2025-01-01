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Poster of Zhdun
5.7
Zhdun - Trailer
Kinoafisha Films Zhdun
5.7

Zhdun

, 2025
Zhdun
Russia / Comedy, Family / 18+
Trailers
Going 344
Not going 59
Poster of Zhdun
5.7
Going 344
Not going 59
Zhdun - Trailer
Zhdun  Trailer

Cast

Viktor Khorinyak
Viktor Khorinyak
Papa
Yuliya Aleksandrova
Yuliya Aleksandrova
Mama
Margarita Silaeva
Margarita Silaeva
Sestra
Vladislav Vetrov
Vladislav Vetrov
Ded
Nikita Tarasov
Nikita Tarasov
Potapov
Sergey Belov
Sergey Belov
Yurist
Andrey Andreev
Andrey Andreev
Nikita
Irina Osnovina
Administrator
Sergei Golyudov
Khozyain lavki
Mila Novikova
Zhanna
Lana Doleva
Korpulentnaya dama
Karen Arutyunov
Karen Arutyunov
Zhdun
Director Dmitriy Suvorov
Writer Vasiliy Rovenskiy, Dmitriy Suvorov, Natalya Milyavskaya
Composer Austin Collton
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2025
Online premiere 27 May 2025
World premiere 1 January 2025
Release date
20 March 2025 Russia Наше кино
1 January 2025 Azerbaijan
20 March 2025 Kazakhstan 6+
1 January 2025 Kyrgyzstan
1 January 2025 Moldova
12 October 2025 Serbia o.A.
1 January 2025 Tajikistan
20 March 2025 Uzbekistan 6+
Worldwide Gross $4,755,769
Production DA! Prodakshen, Nashe Kino, Ruki vverkh Production
Also known as
Zhdun, Ждун, Ждун в кино, Zhdun v kino

Film rating

5.7
Rate 137 votes
3.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3534 In the Comedy genre  979 In the Family genre  350 In films of Russia  590 In films of 2025  184
Updated 19 August 2026

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