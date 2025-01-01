Menu
Jerry Seinfeld
Awards
Awards and nominations of Jerry Seinfeld
Jerry Seinfeld
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Jerry Seinfeld
Golden Globes, USA 1994
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1998
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1996
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1995
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Nominee
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Informational Series or Special
Nominee
Outstanding Informational Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
Razzie Awards 2025
Worst Actor
Winner
Worst Director
Nominee
Worst Screen Ensemble
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 1997
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 1996
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
