Kinoafisha Persons Jerry Seinfeld Awards

Jerry Seinfeld
Awards and nominations of Jerry Seinfeld
Golden Globes, USA 1994 Golden Globes, USA 1994
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1998 Golden Globes, USA 1998
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1996 Golden Globes, USA 1996
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1995 Golden Globes, USA 1995
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
 Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Informational Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
Razzie Awards 2025 Razzie Awards 2025
Worst Actor
Winner
Worst Director
Nominee
 Worst Screen Ensemble
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998 Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 1997 Screen Actors Guild Awards 1997
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 1995 Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 1996 Screen Actors Guild Awards 1996
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
