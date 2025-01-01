Меню
Персоны
Джерри Сайнфелд
Награды
Награды и номинации Джерри Сайнфелд
Jerry Seinfeld
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джерри Сайнфелд
Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Номинант
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Informational Series or Special
Номинант
Outstanding Informational Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Золотая малина 2025
Худшая мужская роль
Победитель
Худший режиссер
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
