Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Ettore Scola
Awards
Awards and nominations of Ettore Scola
Ettore Scola
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Ettore Scola
Cannes Film Festival 1980
Best Screenplay
Winner
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1976
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1989
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1987
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1982
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1981
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1977
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1970
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2014
Best Restored Film
Winner
Venice Film Festival 2013
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Winner
Venice Film Festival 1990
Pietro Bianchi Award
Winner
Venice Film Festival 1989
OCIC Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1995
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 2001
Best Director
Winner
Best Director
Winner
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 1984
Best Director
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Moscow International Film Festival 1975
Golden Prize
Winner
Berlin International Film Festival 1991
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree