Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Jane Campion
Awards
Awards and nominations of Jane Campion
Jane Campion
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Jane Campion
Academy Awards, USA 2022
Best Achievement in Directing
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1994
Best Original Screenplay
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2013
Golden Coach
Winner
Golden Coach
Winner
Cannes Film Festival 1993
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Cannes Film Festival 2009
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1989
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2022
Best Director
Winner
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 1994
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
BAFTA Awards 2022
Best Film
Winner
Best Film
Winner
Best Director
Winner
Best Director
Winner
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
BAFTA Awards 2014
Best Director: Fiction
Nominee
BAFTA Awards 1994
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
Venice Film Festival 2021
Best Director
Winner
Best Film
Nominee
Queer Lion
Nominee
Graffetta d'Oro for Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1999
Elvira Notari Prize
Winner
Elvira Notari Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1996
Best Film
Winner
Venice Film Festival 1990
Gingerly Award
Winner
Special Golden Ciak
Winner
OCIC Award
Winner
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Winner
Elvira Notari Prize
Winner
Little Golden Lion
Winner
Grand Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Toronto International Film Festival 1990
International Critics' Award
Winner
Toronto International Film Festival 2021
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree