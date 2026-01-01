Menu
Awards
Awards and nominations of Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Pedro Almodóvar
Academy Awards, USA 2003
Best Original Screenplay
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Award of the Youth
Winner
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2006
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1999
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2023
Queer Palm - Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2009
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2012
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Film Not in the English Language
Winner
BAFTA Awards 2003
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Film Not in the English Language
Winner
BAFTA Awards 2000
Best Film Not in the English Language
Winner
David Lean Award for Direction
Winner
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2022
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2020
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2017
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2007
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2005
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 1999
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 1990
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2024
Best Film
Winner
Brian Award
Winner
Venice Film Festival 2019
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1988
Best Screenplay
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2021
Best Film
Nominee
Queer Lion
Nominee
Toronto International Film Festival 2023
Jeff Skoll Award in Impact Media
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2002
Audience Award
Winner
Toronto International Film Festival 1988
People's Choice Award
Winner
Berlin International Film Festival 1987
Best Feature Film
Winner
Berlin International Film Festival 1990
Golden Berlin Bear
Nominee
