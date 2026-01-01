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Poster of A Streetcar Named Desire
7.9
Kinoafisha Films A Streetcar Named Desire
7.9

A Streetcar Named Desire

, 1951
A Streetcar Named Desire
USA / Drama / 18+
Poster of A Streetcar Named Desire
7.9

Synopsis

Disturbed Blanche DuBois moves in with her sister in New Orleans and is tormented by her brutish brother-in-law while her reality crumbles around her.

Cast

Vivien Leigh
Vivien Leigh
Blanche
Marlon Brando
Marlon Brando
Stanley
Kim Hunter
Stella
Karl Malden
Mitch
Rudy Bond
Rudy Bond
Steve
Nick Dennis
Pablo
Peg Hillias
Eunice
Wright King
A Collector
Richard Garrick
A Doctor
Ann Dere
The Matron
Director Elia Kazan
Writer Tennessee Williams, Oscar Saul
Composer Alex North
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 1951
World premiere 9 September 1951
Release date
19 June 1952 Austria 12
17 December 1951 Brazil
25 January 1952 Finland
28 March 1952 France
1 December 1951 Germany
28 February 1952 Great Britain
18 January 1952 Italy
22 May 1952 Japan R18+
5 September 2014 Poland
19 September 1951 Romania 15
19 April 1957 South Korea 18
18 September 1951 Spain 12
19 September 1951 Sweden 15
18 September 1951 USA
Budget $1,800,000
Worldwide Gross $55,437
Production Charles K. Feldman Group, Warner Bros.
Also known as
A Streetcar Named Desire, Un tranvía llamado Deseo, Endstation Sehnsucht, Tramlijn Begeerte, Un tramway nommé désir, Трамвай «Желание», A vágy villamosa, Autobusi Be Name Havas, Chuyến Tàu Mang Tên Dục Vọng, Električka zvaná Túžba, En sporvogn til begjær, Geismų tramvajus, İhtiras Tramvayı, Ilgu tramvajs, Linje Lusta, Omstigning til Paradis, Tramm nimega iha, Tramvaj do stanice Touha, Tramvaj Pozelenje, Tramvaj zvan ceznja, Tramvaj zvan čežnja, Tramwaj zwany pożądaniem, Um Eléctrico Chamado Desejo, Uma Rua Chamada Pecado, Un tram che si chiama Desiderio, Un tramvai numit dorință, Un tramvia anomenat Desig, Viettelyksen vaunu, Viettelysten vaunu, Yokubo toiu na no densha, Λεωφορείον ο Πόθος, Трамвай «Бажання», Трамвай Желание, Трамвај звани Жеља, 慾望街車, 欲望という名の電車, 欲望号街车, 욕망이라는 이름의 전차, 慾望號街車

Film rating

7.9
Rate 10 votes
7.9 IMDb
Listen to the
soundtrack A Streetcar Named Desire
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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