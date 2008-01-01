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Poster of The Loss of a Teardrop Diamond
6.1
The Loss of a Teardrop Diamond - Trailer
Kinoafisha Films The Loss of a Teardrop Diamond
6.1

The Loss of a Teardrop Diamond

, 2008
The Loss of a Teardrop Diamond
USA / Romantic, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Loss of a Teardrop Diamond
6.1
The Loss of a Teardrop Diamond - Trailer
The Loss of a Teardrop Diamond  Trailer

Cast

Bryce Dallas Howard
Bryce Dallas Howard
Fisher
Chris Evans
Chris Evans
Jimmy
Will Patton
Will Patton
Mr. Dobyne
Ann-Margret
Ann-Margret
Cornelia
Mamie Gummer
Mamie Gummer
Julie
Jessica Collins
Jessica Collins
Vinnie
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Addie
Peter Gerety
Mr. Van Hooven
Marin Ireland
Marin Ireland
Esmeralda
Zoe Perry
Zoe Perry
Mathilde
Director Jodie Markell
Writer Tennessee Williams
Composer Mark Orton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2008
World premiere 1 January 2008
Release date
12 September 2008 Russia 16+
12 September 2008 Kazakhstan
1 January 2008 USA
12 September 2008 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $6,500,000
Production Constellation Entertainment, Grand Army Entertainment, Teardrop Productions
Also known as
The Loss of a Teardrop Diamond, Das Mädchen mit dem Diamantohrring, Den dråbeformede diamant, Gyémánt könnyek, Kyyneltimantin katoaminen, L'amore impossibile di Fisher Willow, La pérdida de un diamante lágrima, O Caso do Diamante Perdido, Pradingęs deimantas, Ta diamantia tis apoleias, Tesouro Perdido, Zaginiony diament, Диамантената сълза, Пропажа алмаза Слеза, Пропажа алмазу «Сльоза», 더 로스 오브 티어드롭 다이아몬드

Film rating

6.1
Rate 11 votes
5.8 IMDb

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The Loss of a Teardrop Diamond - Trailer
The Loss of a Teardrop Diamond Trailer
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