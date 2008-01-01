Also known as

The Loss of a Teardrop Diamond, Das Mädchen mit dem Diamantohrring, Den dråbeformede diamant, Gyémánt könnyek, Kyyneltimantin katoaminen, L'amore impossibile di Fisher Willow, La pérdida de un diamante lágrima, O Caso do Diamante Perdido, Pradingęs deimantas, Ta diamantia tis apoleias, Tesouro Perdido, Zaginiony diament, Диамантената сълза, Пропажа алмаза Слеза, Пропажа алмазу «Сльоза», 더 로스 오브 티어드롭 다이아몬드

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