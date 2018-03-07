Menu
Poster of Strangers: Prey at Night
5.3 IMDb Rating: 5.3
Kinoafisha Films Strangers: Prey at Night

Strangers: Prey at Night

Strangers: Prey at Night 18+
Synopsis

A family staying in a secluded mobile home park for the night are visited by three masked psychopaths, to test their every limit.

Strangers: Prey at Night - teaser trailer
Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2018
Online premiere 4 May 2018
World premiere 7 March 2018
Release date
22 March 2018 Russia MDfilm 18+
22 March 2018 Armenia
22 March 2018 Azerbaijan
22 March 2018 Belarus
7 March 2018 Belgium
7 June 2018 Brazil 16
9 March 2018 Canada 14A
22 March 2018 Denmark
22 March 2018 Estonia
6 April 2018 Finland
18 April 2018 France
22 March 2018 Georgia
21 June 2018 Germany
4 May 2018 Great Britain
29 March 2018 Greece
19 April 2018 Hong Kong
8 March 2018 Hungary
9 March 2018 India
22 March 2018 Israel 16
31 May 2018 Italy
22 March 2018 Kazakhstan
22 March 2018 Kyrgyzstan
9 March 2018 Latvia
30 March 2018 Lithuania
22 March 2018 Moldova
8 March 2018 Netherlands
9 March 2018 Norway
7 March 2018 Philippines
9 March 2018 Poland
9 March 2018 Romania
1 June 2018 Spain
23 March 2018 Sweden
22 March 2018 Tajikistan
24 May 2018 Thailand 15
9 March 2018 Turkey
22 March 2018 Turkmenistan
9 March 2018 USA
12 April 2018 Ukraine
22 March 2018 Uzbekistan
MPAA R
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $31,039,126
Production Aviron Pictures, The Fyzz, White Comet Films
Also known as
The Strangers: Prey at Night, Los extraños: Cacería nocturna, Hívatlanok 2: Éjjeli préda, Les étrangers: Proies la nuit, Les inconnus: Proies nocturnes, Necunoscuții: Prădători în noapte, Nepazistamieji: nakties grobis, Những Kẻ Lạ Mặt: Đêm Đẫm Máu, Nieznajomi: Ofiarowanie, Oni 2: Noční kořist, Os Estranhos: Caçada Noturna, Sát Nhân Giấu Mặt: Đêm Đẫm Máu, Stranci: Noćni plijen, Stranci: Plen u noći, Strangers: Prey at Night, Svešinieki: Nakts medības, Teref lei'ly, The Strangers - Opfernacht, The Strangers - Predadores da Noite, The Strangers 2, The Strangers: Opfernacht, The Strangers: Part 2, The Strangers: Ματωμένη νύχτα, Võõrad 2, Ziyaretçiler: Gece Avı, Незнайомці: Жорстокі ігри, Незнакомцы: Жестокие игры, Непознатите 2: Жестоки игри, ストレンジャーズ　地獄からの訪問者, 只殺陌生人
Director
Johannes Roberts
Cast
Christina Hendricks
Bailee Madison
Martin Henderson
Lewis Pullman
5.3
5.3 IMDb
Film Reviews

Weteran Mc 8 September 2024, 23:53
Вторая часть жестокого триллера с элементами ужасов, "Незнакомцы: Жестокие игры", вышедшего спустя 10 лет, после первой части.
Сюжет… Read more…
Strangers: Prey at Night - teaser trailer
Strangers: Prey at Night - trailer in russian
