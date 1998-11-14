ProductionWalt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Also known as
A Bug's Life, Bichos: Una aventura en miniatura, Ett småkryps liv, Ötökän elämää, Приключения Флика, 1001 Pattes, A Bug's Life - Megaminimondo, Aventuri la firul ierbii, Bir Böceğin Yaşamı, Bug's Life, Bugs, Das große Krabbeln, Dawno temu w trawie, Een luizenleven, Egy bogár élete, Ett småkrypsliv, Flikin macəraları, Græsrødderne, Iš vabalų gyvenimo, Jeta e një milingone, Kukaiņu dzīve, Pöddulíf, Putukalugu, Småkryp, Thế Giới Côn Trùng, Uma Vida de Insecto, Une vie de bestiole, Vida de Inseto, Xatolar hayoti, Zendegi-e yek hashareh, Zivljenje zuzelk, Život brouka, Život buba, Život chrobáka, Zou-zou-nia, Ζουζούνια, Живот буба, Животът на буболечките, Життя комах, Пригоди Фліка, Фликтің шытырман оқиғалары, حياة حشرة, バグズ・ライフ, 蟲蟲危機, 蟲蟲特工隊