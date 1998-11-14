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Poster of A Bug's Life
7.2
Kinoafisha Films A Bug's Life
7.2

A Bug's Life

, 1998
A Bug's Life
USA / Comedy, Animation, Family / 18+
Poster of A Bug's Life
7.2

Synopsis

A misfit ant, looking for "warriors" to save his colony from greedy grasshoppers, recruits a group of bugs that turn out to be an inept circus troupe.

Cast

Kevin Spacey
Kevin Spacey
Hopper
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
Atta
Hayden Panettiere
Hayden Panettiere
Dot
Phyllis Diller
Queen
David Hyde Pierce
Slim
Joe Ranft
Heimlich
Jonathan Harris
Manny
Bonnie Hunt
Bonnie Hunt
Mike McShane
John Ratzenberger
John Ratzenberger
Roddy McDowall
Denis Leary
Denis Leary
Francis
Director John Lasseter, Andrew Stanton
Writer Joe Ranft, John Lasseter, Don McEnery, Andrew Stanton, Bob Shaw
Composer Randy Newman
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1998
Online premiere 12 November 2019
World premiere 14 November 1998
Release date
12 May 2001 Russia Каскад 0+
3 December 1998 Argentina
3 December 1998 Australia
12 February 1999 Austria
10 February 1999 Belgium
21 July 1999 Bhutan
25 November 1998 Brazil
25 November 1998 Canada
25 February 1999 Czechia
12 February 1999 Denmark
17 December 1998 Egypt
19 March 1999 Estonia
19 February 1999 Finland
10 February 1999 France
10 February 1999 Germany
5 February 1999 Great Britain
19 February 1999 Greece
17 November 1999 Guyana
25 December 1998 Hong Kong I
4 February 1999 Hungary
12 February 1999 Iceland
18 December 1998 Indonesia
13 August 1999 Iran
29 August 1999 Iraq
5 February 1999 Ireland
18 March 1999 Israel
12 February 1999 Italy
13 March 1999 Japan
2 June 2001 Kazakhstan
24 March 1999 Kuwait
23 June 1999 Madagascar
3 December 1998 Malaysia
25 November 1998 Mexico
15 January 1999 Netherlands
3 December 1998 New Zealand
5 February 1999 Norway
10 December 1998 Peru
29 January 1999 Poland
12 February 1999 Portugal
25 November 1998 Romania AP
4 December 1998 Singapore
18 February 1999 Slovakia
18 February 1999 Slovenia
12 December 1998 South Korea
5 February 1999 Spain
5 February 1999 Sweden
10 February 1999 Switzerland
6 February 1999 Taiwan
10 July 1999 Togo
1 August 1999 Tunisia
19 March 1999 Turkey
25 November 1998 USA
12 May 2001 Ukraine
30 November 1998 Uruguay
MPAA G
Budget $120,000,000
Worldwide Gross $363,258,859
Production Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Also known as
A Bug's Life, Bichos: Una aventura en miniatura, Ett småkryps liv, Ötökän elämää, Приключения Флика, 1001 Pattes, A Bug's Life - Megaminimondo, Aventuri la firul ierbii, Bir Böceğin Yaşamı, Bug's Life, Bugs, Das große Krabbeln, Dawno temu w trawie, Een luizenleven, Egy bogár élete, Ett småkrypsliv, Flikin macəraları, Græsrødderne, Iš vabalų gyvenimo, Jeta e një milingone, Kukaiņu dzīve, Pöddulíf, Putukalugu, Småkryp, Thế Giới Côn Trùng, Uma Vida de Insecto, Une vie de bestiole, Vida de Inseto, Xatolar hayoti, Zendegi-e yek hashareh, Zivljenje zuzelk, Život brouka, Život buba, Život chrobáka, Zou-zou-nia, Ζουζούνια, Живот буба, Животът на буболечките, Життя комах, Пригоди Фліка, Фликтің шытырман оқиғалары, حياة حشرة, バグズ・ライフ, 蟲蟲危機, 蟲蟲特工隊

Cartoon rating

7.2
Rate 16 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 26 August 2024
Listen to the
soundtrack A Bug's Life
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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