|21 April 2000
|Russia
|16+
|9 March 2000
|Australia
|MA 15+
|17 December 1999
|Belgium
|16
|20 April 2000
|Brazil
|10 December 1999
|Canada
|28 September 2000
|Czechia
|15+
|9 June 2000
|Estonia
|24 March 2000
|Finland
|K-12
|1 March 2000
|France
|13 April 2000
|Germany
|17 March 2000
|Great Britain
|3 March 2000
|Greece
|27 April 2000
|Hungary
|18
|24 March 2000
|Ireland
|18
|17 March 2000
|Italy
|26 February 2000
|Japan
|PG12
|21 April 2000
|Kazakhstan
|23 March 2000
|Netherlands
|21 April 2000
|Portugal
|15 April 2000
|South Korea
|3 March 2000
|Spain
|18
|24 March 2000
|Sweden
|13 April 2000
|Switzerland
|16
|11 March 2000
|Taiwan
|24 March 2000
|Thailand
|17 December 1999
|USA
|21 April 2000
|Ukraine