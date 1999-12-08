Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Magnolia
7.8
Kinoafisha Films Magnolia
7.8

Magnolia

, 1999
Magnolia
USA / Romantic / 18+
Poster of Magnolia
7.8

Synopsis

An epic mosaic of interrelated characters in search of love, forgiveness, and meaning in the San Fernando Valley.

Cast

Jeremy Blackman
Tom Cruise
Tom Cruise
Frank T.J. Mackey
Melinda Dillon
April Grace
April Grace
Luis Guzmán
Luis Guzmán
Philip Seymour Hoffman
Philip Seymour Hoffman
Phil Parma
Rikki Jai
William H. Macy
William H. Macy
Alfred Molina
Alfred Molina
Julianne Moore
Julianne Moore
Linda Partridge
Michael Murphy
Michael Murphy
John C. Reilly
John C. Reilly
Director Paul Thomas Anderson
Writer Paul Thomas Anderson
Composer Jon Brion
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 3 hours 8 minutes
Production year 1999
Online premiere 26 February 2000
World premiere 8 December 1999
Release date
21 April 2000 Russia 16+
9 March 2000 Australia MA 15+
17 December 1999 Belgium 16
20 April 2000 Brazil
10 December 1999 Canada
28 September 2000 Czechia 15+
9 June 2000 Estonia
24 March 2000 Finland K-12
1 March 2000 France
13 April 2000 Germany
17 March 2000 Great Britain
3 March 2000 Greece
27 April 2000 Hungary 18
24 March 2000 Ireland 18
17 March 2000 Italy
26 February 2000 Japan PG12
21 April 2000 Kazakhstan
23 March 2000 Netherlands
21 April 2000 Portugal
15 April 2000 South Korea
3 March 2000 Spain 18
24 March 2000 Sweden
13 April 2000 Switzerland 16
11 March 2000 Taiwan
24 March 2000 Thailand
17 December 1999 USA
21 April 2000 Ukraine
MPAA R
Budget $37,000,000
Worldwide Gross $48,453,591
Production Ghoulardi Film Company, New Line Cinema, The Magnolia Project
Also known as
Magnolia, Magnólia, Магнолия, Magnolija, Hương Mộc Lan, Mag·no'li·a, Magnoliya, Manolya, Maqnoliya, Μανόλια, Магнолија, Магнолія, マグノリア, 心靈角落, 心灵角落, 매그놀리아, マグノリア：1999, mag-no'li-a

Film rating

7.8
Rate 10 votes
8 IMDb
Listen to the
soundtrack Magnolia

Quotes

Burt Ramsey You with me, Jimmy?
Jimmy Gator The book says, "We might be through with the past, but the past ain't through with us."
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Magnolia

Short Cuts
Short Cuts Drama, Comedy
1993, USA
7.0
Guru
Guru Thriller
2025, France
6.0
Punch-Drunk Love
Punch-Drunk Love Romantic, Comedy, Drama
2002, USA
7.0
Inherent Vice
Inherent Vice Drama, Romantic, Comedy, Crime, Detective
2014, USA
7.0
Phantom Thread
Phantom Thread Drama
2017, USA
7.0
Junun
Junun Documentary, Musical
2015, USA
7.0
The Master
The Master Drama
2012, USA
7.0
Synecdoche, New York
Synecdoche, New York Comedy, Drama
2008, USA
6.0
There Will Be Blood
There Will Be Blood Drama
2007, USA
7.0
Adaptation.
Adaptation. Comedy
2002, USA
7.0
Vanilla Sky
Vanilla Sky Mystery, Sci-Fi, Thriller, Drama
2001, USA
7.0
Being John Malkovich
Being John Malkovich Drama, Fantasy, Comedy
1999, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more