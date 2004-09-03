Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Paparazzi
5.3
Kinoafisha Films Paparazzi
5.3

Paparazzi

, 2004
Paparazzi
USA / Thriller, Drama / 18+
Poster of Paparazzi
5.3

Cast

Cole Hauser
Cole Hauser
Bo Laramie
Robin Tunney
Robin Tunney
Abby Laramie
Daniel Baldwin
Daniel Baldwin
Wendell Stokes
Tom Hollander
Tom Hollander
Leonard Clark
Kevin Gage
Kevin Rosner
Blake Michael Bryan
Zach Laramie
Tom Sizemore
Tom Sizemore
Rex Harper
Joe Basile
Wendy Braun
Michael Dempsey
Michael Holden
Brian McNamara
Director Paul Abascal
Writer Forry Smith
Composer Brian Tyler
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2004
Online premiere 28 January 2005
World premiere 3 September 2004
Release date
18 November 2004 Russia
18 November 2004 Belarus
15 February 2006 France
10 May 2006 Germany
28 January 2005 Great Britain
28 January 2005 Ireland 15
18 November 2004 Kazakhstan
13 October 2004 UAE
3 September 2004 USA
18 November 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $16,796,512
Production Twentieth Century Fox, Icon Entertainment International, Icon Productions
Also known as
Paparazzi, Paparaciai, Paparazzi objectif chasse à l'homme, Scatto mortale - Paparazzi, Παπαράτσι, Папараци, Папарацци, Папарацці, パパラッチ（2004）, 狗仔隊

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Updated 13 December 2023
Listen to the
soundtrack Paparazzi

Quotes

Rex Harper Laramie. I am going to destroy your life and eat your soul. And I can't wait to do it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Paparazzi

The Tomorrow Man
The Tomorrow Man Drama, Romantic
2019, USA
5.0
Head of State
Head of State Comedy
2003, USA
5.0
Gossip
Gossip Drama, Mystery, Thriller
2000, USA
5.0
Chain of Fools
Chain of Fools Comedy, Crime
2000, USA
6.0
Hurlyburly
Hurlyburly Comedy, Drama
1998, USA
6.0
The Rebel Short, Comedy
1998, USA
5.0
The New Legend of Shaolin
The New Legend of Shaolin Action, Adventure, Comedy
1994, Hong Kong
6.0
Pink Cadillac
Pink Cadillac Drama, Comedy, Action
1989, USA
6.0
Hope Lost
Hope Lost Drama, Thriller
2015, Italy
4.0
A Perfect Getaway
A Perfect Getaway Thriller
2009, USA
7.0
Guilty by Suspicion
Guilty by Suspicion Drama
1991, France / USA
7.0
Where Sleeping Dogs Lie
Where Sleeping Dogs Lie Thriller
1991, USA
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more