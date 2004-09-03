Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2004
Online premiere
28 January 2005
World premiere
3 September 2004
Release date
|18 November 2004
|Russia
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|18 November 2004
|Belarus
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|15 February 2006
|France
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|10 May 2006
|Germany
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|28 January 2005
|Great Britain
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|28 January 2005
|Ireland
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|15
|18 November 2004
|Kazakhstan
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|13 October 2004
|UAE
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|3 September 2004
|USA
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|18 November 2004
|Ukraine
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MPAA
PG-13
Budget
$20,000,000
Worldwide Gross
$16,796,512
Production
Twentieth Century Fox, Icon Entertainment International, Icon Productions
Also known as
Paparazzi, Paparaciai, Paparazzi objectif chasse à l'homme, Scatto mortale - Paparazzi, Παπαράτσι, Папараци, Папарацци, Папарацці, パパラッチ（2004）, 狗仔隊