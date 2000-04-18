Cast
Kwok-Wing Leung
Chinese Man
Cast and Crew
Director
Davis Guggenheim
Writer
Gregory Poirier, Theresa Rebeck
Composer
Graeme Revell
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2000
Online premiere
30 June 2000
World premiere
18 April 2000
Release date
|18 April 2000
|Russia
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|16+
|26 October 2000
|Germany
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|31 August 2002
|Japan
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|18 April 2000
|Kazakhstan
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|21 April 2000
|USA
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|18 April 2000
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$24,000,000
Worldwide Gross
$12,591,270
Production
Warner Bros., Village Roadshow Pictures, NPV Entertainment
Also known as
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