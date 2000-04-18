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Poster of Gossip
5.9
Kinoafisha Films Gossip
5.9

Gossip

, 2000
Gossip
USA / Drama, Mystery, Thriller / 18+
Poster of Gossip
5.9

Synopsis

Three college students base their class project around gossip and how fast it spreads, which soon spirals out of control.

Cast

James Marsden
James Marsden
Derrick Webb
Lena Headey
Lena Headey
Cathy Jones
Norman Reedus
Norman Reedus
Travis
Kate Hudson
Kate Hudson
Naomi Preston
Sharon Lawrence
Sharon Lawrence
Detective Kelly
Eric Bogosian
Eric Bogosian
Professor Goodwin
Edward James Olmos
Edward James Olmos
Detective Curtis
Joshua Jackson
Joshua Jackson
Beau Edson
Marisa Coughlan
Sheila
Kwok-Wing Leung
Chinese Man
Director Davis Guggenheim
Writer Gregory Poirier, Theresa Rebeck
Composer Graeme Revell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2000
Online premiere 30 June 2000
World premiere 18 April 2000
Release date
18 April 2000 Russia 16+
26 October 2000 Germany
31 August 2002 Japan
18 April 2000 Kazakhstan
21 April 2000 USA
18 April 2000 Ukraine
MPAA R
Budget $24,000,000
Worldwide Gross $12,591,270
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, NPV Entertainment
Also known as
Gossip, Rumores, Chuyện Phiếm, Commérages, Fausses rumeurs, Intrigas, Kuulujutt, Paskalos, Pelkkää puhetta, Pletyka, Plotka, Rumor, Rumor Assassino, Rumores que matan, Seks dedikoduları, Skvaller, Tödliche Gerüchte, Trač, Клюки, Плітка, Сплетня, ゴシップ, 致命八卦站, Fausse Rumeur, 流言蜚语

Film rating

5.9
Rate 13 votes
5.9 IMDb
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