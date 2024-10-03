Country
France / Great Britain
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2024
Online premiere
8 November 2024
World premiere
3 October 2024
Release date
|28 November 2024
|Russia
| Атмосфера Кино
|
|28 November 2024
|Belarus
|
|
|28 November 2024
|Kazakhstan
|
|
|28 November 2024
|Kyrgyzstan
|
|16+
|28 November 2024
|UAE
|
|18TC
|19 December 2024
|Ukraine
|
|16+
|28 November 2024
|Uzbekistan
|
|
|28 March 2025
|Viet Nam
|
|
Worldwide Gross
$230,117
Production
Sony Pictures Television Production UK, Stolen Pictures
Also known as
Black Cab, Cuốc Xe Kinh Hoàng, Kanlı Yolculuk, Перевозчик душ, Чорне таксі
