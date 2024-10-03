Menu
Black Cab

Black Cab 18+
Synopsis

A couple who find their jovial cab driver diverts them to a remote, haunted road, revealing disturbing motives and his true intentions.
Black Cab - trailer in russian
Black Cab  trailer in russian
Country France / Great Britain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2024
Online premiere 8 November 2024
World premiere 3 October 2024
Release date
28 November 2024 Russia Атмосфера Кино
28 November 2024 Belarus
28 November 2024 Kazakhstan
28 November 2024 Kyrgyzstan 16+
28 November 2024 UAE 18TC
19 December 2024 Ukraine 16+
28 November 2024 Uzbekistan
28 March 2025 Viet Nam
Worldwide Gross $230,117
Production Sony Pictures Television Production UK, Stolen Pictures
Also known as
Black Cab, Cuốc Xe Kinh Hoàng, Kanlı Yolculuk, Перевозчик душ, Чорне таксі
Director
Bruce Goodison
Cast
Nick Frost
Nick Frost
Synnove Karlsen
Synnove Karlsen
Luke Norris
George Bukhari
Tessa Parr
Cast and Crew

Film rating

5.0
Rate 28 votes
4.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3580 In the Horror genre  436 In the Thriller genre  756 In films of France  251 In films of Great Britain  277
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Aleksey Larin 1 December 2024, 00:19
Если честно, худшего фильма я не смотрел. Ходили двоем, зря потраченные 780 рублей и 1.5 часа времени. Жестььь, не ходите.
Weteran Mc 7 July 2025, 04:11
"Перевозчик душ" - американский низкобюджетный триллер с элементами ужасов 2024 года, который состоит всего из трёх персонажей.

По… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Black Cab - trailer in russian
Black Cab Trailer in russian
Stills
