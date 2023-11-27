Film details
Country
France / Iceland / Belgium
Runtime
1 hour 53 minutes
Production year
2023
Online premiere
18 November 2024
World premiere
27 November 2023
Release date
|18 January 2024
|Russia
| Global Film
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|25 January 2024
|Azerbaijan
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|18+
|15 December 2023
|Bulgaria
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|18 November 2024
|Denmark
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|6 December 2023
|France
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|TP
|21 December 2023
|Germany
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|18 January 2024
|Kazakhstan
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|18+
|25 January 2024
|Kyrgyzstan
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|16+
|18 January 2024
|Moldova
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|15 December 2023
|Poland
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|24 February 2024
|Serbia
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|18 January 2024
|Tajikistan
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|14 March 2024
|Ukraine
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|25 January 2024
|Uzbekistan
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|18+
Budget
€14,330,000
Worldwide Gross
$1,396,649
Production
Trésor Films, StudioCanal, France 2 Cinéma
Also known as
Soudain seuls, Suddenly, Suddendly, Остров изгоев, De repente, solos, Nagle, Nəsibsizlər adası, Suddenly - Überleben im Eis, Οι ναυαγοί, Заручники острова