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Poster of Soudain, seuls
7.0
Soudain, seuls - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Soudain, seuls
7.0

Soudain, seuls

, 2023
Soudain, seuls
France, Iceland, Belgium / Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Soudain, seuls
7.0
Soudain, seuls - Dubbed trailer
Soudain, seuls  Dubbed trailer

Cast

Melanie Thierry
Melanie Thierry
Laura
Gilles Lellouche
Gilles Lellouche
Ben
Director Thomas Bidegain
Writer Valentine Monteil, Thomas Bidegain, Delphine Gleize, Isabelle Autissier
Composer Raphaël Haroche
Cast and Crew

Film details

Country France / Iceland / Belgium
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2023
Online premiere 18 November 2024
World premiere 27 November 2023
Release date
18 January 2024 Russia Global Film
25 January 2024 Azerbaijan 18+
15 December 2023 Bulgaria
18 November 2024 Denmark
6 December 2023 France TP
21 December 2023 Germany
18 January 2024 Kazakhstan 18+
25 January 2024 Kyrgyzstan 16+
18 January 2024 Moldova
15 December 2023 Poland
24 February 2024 Serbia
18 January 2024 Tajikistan
14 March 2024 Ukraine
25 January 2024 Uzbekistan 18+
Budget €14,330,000
Worldwide Gross $1,396,649
Production Trésor Films, StudioCanal, France 2 Cinéma
Also known as
Soudain seuls, Suddenly, Suddendly, Остров изгоев, De repente, solos, Nagle, Nəsibsizlər adası, Suddenly - Überleben im Eis, Οι ναυαγοί, Заручники острова

Film rating

7.0
Rate 21 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2001 In the Drama genre  880 In the Thriller genre  383 In films of France  133 In films of Iceland  2 In films of Belgium  14 In films of 2023  113
Updated 19 February 2026

Film Trailers

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Soudain, seuls - Dubbed trailer
Soudain, seuls Dubbed trailer
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