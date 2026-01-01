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Poster of Marina's Destiny
6.5
Kinoafisha Films Marina's Destiny
6.5

Marina's Destiny

, 1954
Sudba Mariny
USSR / Romantic, Drama / 18+
Poster of Marina's Destiny
6.5

Cast

Kateryna Lytvynenko
Marina Vlasenko
Nikolai Gritsenko
Nikolai Gritsenko
Terentiy Tikhonovich - Agronom
Tatyana Konyukhova
Galya
Mikhail Kuznetsov
Mikhail Kuznetsov
Taras Vasilyevich
Nonna Koperzhinskaya
Motrya
Aleksandr Serdyuk
Gnat Petrovich Podkova
Boris Andreyev
Boris Andreyev
Matvey
Rimma Manukovskaya
Zhenya
Leonid Bykov
Leonid Bykov
Sashko
Mykhailo Zadniprovskyi
Pavlo Yevtushenko
Director Viktor Ivchenko, Isaak Shmaruk
Writer Lidiya Kompaniyets
Composer German Zhukovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1954
World premiere 23 February 1954
Release date
23 February 1954 Russia 0+
11 June 1954 Czechoslovakia
Production Dovzhenko Film Studios, Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio)
Also known as
Sudba Mariny, La destinée de Marina, Marina saatus, Marina sorsa, Marina's Destiny, Marinas Schicksal, Marinin osud, Näkemiin, Marina, Судьба Марины

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.3 IMDb
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