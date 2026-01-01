Cast
Kateryna Lytvynenko
Marina Vlasenko
Aleksandr Serdyuk
Gnat Petrovich Podkova
Rimma Manukovskaya
Zhenya
Cast and Crew
Writer
Lidiya Kompaniyets
Composer
German Zhukovsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
1954
World premiere
23 February 1954
Release date
|23 February 1954
|Russia
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|0+
|11 June 1954
|Czechoslovakia
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Production
Dovzhenko Film Studios, Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio)
Also known as
Sudba Mariny, La destinée de Marina, Marina saatus, Marina sorsa, Marina's Destiny, Marinas Schicksal, Marinin osud, Näkemiin, Marina, Судьба Марины