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Poster of Bachelor Knight
7.7
Kinoafisha Films Bachelor Knight
7.7

Bachelor Knight

, 1947
The Bachelor and the Bobby-Soxer
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Bachelor Knight
7.7

Synopsis

Teenager Susan Turner, with a severe crush on playboy artist Richard Nugent, sneaks into his apartment to model for him and is found there by her sister Judge Margaret Turner. Threatened with jail, Nugent agrees to date Susan until the crush abates.

Cast

Cary Grant
Cary Grant
Dick Nugent
Myrna Loy
Judge Margaret Turner
Shirley Temple
Shirley Temple
Susan Turner
Rudy Vallée
District Attorney Tommy Chamberlain
Ray Collins
Dr. Matthew Beemish
Harry Davenport
Judge Thaddeus Turner
Johnny Sands
Jerry White
Don Beddoe
Joey
Lillian Randolph
Bessie
Veda Ann Borg
Agnes Prescott
Director Irving Reis
Writer Sidney Sheldon
Composer Leigh Harline
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1947
World premiere 24 July 1947
Release date
27 May 1948 Italy
1 September 1947 USA NR
Production Vanguard Films
Also known as
The Bachelor and the Bobby-Soxer, El hombre de sus sueños, Jeg så ham først, So einfach ist die Liebe nicht, Az agglegény és a tinédzser, Bachelor Knight, De jonggezel en het jong meisje, Der Backfisch und der Junggeselle, Deux soeurs vivaient en paix, Deux sœurs vivaient en paix, Deux soeurs vivaient en paix..., El solter i la menor, El solterón y la adolescente, El solterón y la menor, Jag såg honom först!, Kawaler i nastolatka, L'intraprendente signor Dick, Le célibataire et la jeune fille, Minä näin hänet ensin, O ergenis kai to agorokoritso, O Solteirão Cobiçado, O Solteirão e a Pequena, Solteirão Cobiçado, Suddenly It's Spring, The Bachelor and the Bobby Soxer, Vento di primavera, Vrijgezel en het bakvisje, Zamane kızı, Ο εργένης και το αγριοκόριτσο, Холостяк и девчонка, 單身漢與時髦女郎, 独身者と女学生

Film rating

7.7
Rate 22 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  697 In the Comedy genre  144 In the Romantic genre  94 In films of USA  458 In films of 1947  5
Updated 17 December 2023

Quotes

Richard Nugent Hey, you remind me of a man.
Susan Turner What man?
Richard Nugent The man with the power.
Susan Turner What power?
Richard Nugent The power of whodoo.
Susan Turner Whodoo?
Richard Nugent You do.
Susan Turner Do what?
Richard Nugent You remind me of a man...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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