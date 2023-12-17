Teenager Susan Turner, with a severe crush on playboy artist Richard Nugent, sneaks into his apartment to model for him and is found there by her sister Judge Margaret Turner. Threatened with jail, Nugent agrees to date Susan until the crush abates.
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