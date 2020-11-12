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Poster of I Was a Male War Bride
7.0
Kinoafisha Films I Was a Male War Bride
7.0

I Was a Male War Bride

, 1949
I Was a Male War Bride
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of I Was a Male War Bride
7.0

Cast

Cary Grant
Cary Grant
Captain Henri Rochard
Ann Sheridan
1st Lt. Catherine Gates
Marion Marshall
Lt. Kitty Lawrence
Randy Stuart
Lt. Eloise Billings
Bill Neff
Capt. Jack Ramsey
King Donovan
Undetermined Role
Charles B. Fitzsimons
Lt. Kelly
Robert J. Stevenson
Lieutenant
Otto Waldis
Undetermined Role
Robert Adair
Col. Bliven
Director Howard Hawks
Writer Charles Lederer, Leonard Spigelgass, Hagar Wilde, Henri Rochard
Composer Cyril J. Mockridge
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1949
World premiere 25 August 1949
Release date
26 August 1949 USA
Budget $2,000,000
Production Twentieth Century Fox
Also known as
I Was a Male War Bride, Ich war eine männliche Kriegsbraut, La novia era él, Allez coucher ailleurs, Howard Hawks' I Was a Male War Bride, A hímnemű hadimenyasszony, A Noiva Era Ele, Allez coucher ailleurs !, Am fost mascul mireasă de război, Byłem wojenną narzeczoną, De bruid was een man, Ero uno sposo di guerra, Fizeram-me Passar por Mulher, Ga elders slapen, Harp gelini, I nyfi itan arseniki, Jag var en manlig krigsbrud, Jeg var en mandlig krigsbrud, Jeg var en mannlig krigsbrud, Olin mies-sotamorsian, You Can't Sleep Here, Солдат в юбке, 僕は戦争花嫁, 战地新娘, 男性新娘子

Film rating

7.0
Rate 11 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Quotes

Capt. Henri Rochard My name is Rochard. You'll think I'm a bride but actually I'm a husband. There'll be a moment or two of confusion but, if we all keep our heads, everything will be fine.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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