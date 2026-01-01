Menu
7.6 IMDb Rating: 7.6
Kinoafisha Films The Bishop's Wife

The Bishop's Wife

The Bishop's Wife 18+
Synopsis

An angel in human form enters the life of a bishop in order to help him build a new cathedral and repair his fractured marriage.
Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1947
World premiere 25 November 1947
Release date
1 January 1948 Brazil
27 October 1948 Italy
16 February 1948 USA
Worldwide Gross $44
Production Samuel Goldwyn Productions
Also known as
The Bishop's Wife, Un enviado del cielo, Honni soit qui mal y pense, Jede Frau braucht einen Engel, Жена епископа, A püspök felesége, Ängel på prov, Bir Meleğin Aşkı, Biskopens kone, Biskoppens kone, Biskupova zena, Biskupova žena, Cary en the Bishop's Wife, Enas angelos sti gi, Engel sind überall, Hoog bezoek, La esposa del obispo, La moglie del vescovo, La mujer del obispo, O Mensageiro do Céu, Piispan vaimo, Regalo de Navidad, Sotia episcopului, Um Anjo Caiu do Céu, Żona biskupa, Ένας άγγελος στη Γη, Дружина єпископа, 気まぐれ天使
Director
Henry Koster
Cast
Cary Grant
Cary Grant
Loretta Yang
David Niven
James Gleason
Monty Woolley
Cast and Crew
Film rating

7.6
Rate 14 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
[last lines]
Henry Brougham Tonight I want to tell you the story of an empty stocking. Once upon a midnight clear, there was a child's cry. A blazing star hung over a stable and wise men came with birthday gifts. We haven't forgotten that night down the centuries; we celebrate it with stars on Christmas trees, the sound of bells and with gifts. But especially with gifts. You give me a book; I give you a tie. Aunt Martha has always wanted an orange squeezer and Uncle Henry could do with a new pipe. We forget nobody, adult or child. All the stockings are filled... all that is, except one. And we have even forgotten to hang it up. The stocking for the child born in a manger. It's his birthday we are celebrating. Don't ever let us forget that. Let us ask ourselves what he would wish for most... and then let each put in his share. Loving kindness, warm hearts and the stretched out hand of tolerance. All the shining gifts that make peace on earth.
Stills
