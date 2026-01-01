Menu
Every Girl Should Be Married

Synopsis

A willful woman concocts an elaborate scheme to trap a handsome pediatrician into marriage.
Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1948
World premiere 25 December 1948
Release date
25 December 1948 USA
Production RKO Radio Pictures
Also known as
Every Girl Should Be Married, En busca de marido, Don Hartman's Production of Every Girl Should Be Married, Jedes Mädchen müßte heiraten, Fiecare fată ar trebui să fie măritată, Gift er flickor, Gift jer, piger!, Hoe kom ik aan die man?, Joka tyttö tahtoo naimisiin, Kathe koritsi prepei na pantrevetai, Każda dziewczyna chce wyjść za mąż, La course au mari, La course aux maris, Menkää naimisiin, tytöt!, Ogni ragazza vuol marito, Quero Esse Homem, Todas as Raparigas Devem Casar, Totes les noies s'haurien de casar, Was jedes Mädchen möchte, Каждая девушка должна выйти замуж, 恋はかくの如く
Director
Don Hartman
Cast
Cary Grant
Cary Grant
Franchot Tone
Diane Lynne
Betsy Drake
Cast and Crew
