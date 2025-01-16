After the underlying tech for M3GAN is stolen and misused by a powerful defense contractor to create a military-grade weapon known as Amelia, M3GAN's creator Gemma realizes that the only option is to resurrect M3GAN and give her a few upgrades, making her faster, stronger, and more lethal.
|5 July 2025
|Russia
|26 June 2025
|Albania
|27 June 2025
|American Samoa
|27 June 2025
|Andorra
|26 June 2025
|Antigua and Barbuda
|26 June 2025
|Argentina
|26 June 2025
|Armenia
|26 June 2025
|Aruba
|26 June 2025
|Australia
|26 June 2025
|Austria
|26 June 2025
|Azerbaijan
|26 June 2025
|Bahrain
|27 June 2025
|Bangladesh
|25 June 2025
|Belgium
|26 June 2025
|Belize
|26 June 2025
|Bolivia
|26 June 2025
|Bosnia and Herzegovina
|26 June 2025
|Brazil
|17 January 2025
|Bulgaria
|27 June 2025
|Cambodia
|27 June 2025
|Canada
|26 June 2025
|Chile
|26 June 2025
|Colombia
|26 June 2025
|Costa Rica
|26 June 2025
|Croatia
|26 June 2025
|Cyprus
|16 January 2025
|Czechia
|26 June 2025
|Denmark
|26 June 2025
|Dominican Republic
|26 June 2025
|Ecuador
|26 June 2025
|Egypt
|26 June 2025
|El Salvador
|27 June 2025
|Estonia
|26 June 2025
|Faroe Islands
|26 June 2025
|Fiji
|27 June 2025
|Finland
|25 June 2025
|France
|26 June 2025
|Georgia
|R
|26 June 2025
|Germany
|27 June 2025
|Ghana
|27 June 2025
|Great Britain
|15
|26 June 2025
|Greece
|K15
|26 June 2025
|Guatemala
|26 June 2025
|Guyana
|26 June 2025
|Honduras
|26 June 2025
|Hong Kong
|26 June 2025
|Hungary
|26 June 2025
|Iceland
|16 year age limit
|27 June 2025
|India
|25 June 2025
|Indonesia
|26 June 2025
|Iraq
|27 June 2025
|Ireland
|15A
|26 June 2025
|Israel
|26 June 2025
|Italy
|14+
|10 October 2025
|Japan
|26 June 2025
|Jordan
|26 June 2025
|Kazakhstan
|18+
|27 June 2025
|Kenya
|26 June 2025
|Kosovo
|26 June 2025
|Kuwait
|17 January 2025
|Kyrgyzstan
|27 June 2025
|Latvia
|(none)
|26 June 2025
|Lebanon
|27 June 2025
|Lithuania
|25 June 2025
|Luxembourg
|26 June 2025
|Macao
|27 June 2025
|Madagascar
|26 June 2025
|Malaysia
|2 July 2025
|Malta
|26 June 2025
|Mexico
|17 January 2025
|Moldova
|27 June 2025
|Mongolia
|26 June 2025
|Montenegro
|o.A.
|25 June 2025
|Morocco
|26 June 2025
|Netherlands
|16
|26 June 2025
|New Zealand
|26 June 2025
|Nicaragua
|27 June 2025
|Nigeria
|26 June 2025
|North Macedonia
|27 June 2025
|Norway
|26 June 2025
|Oman
|27 June 2025
|Pakistan
|26 June 2025
|Panama
|26 June 2025
|Papua New Guinea
|26 June 2025
|Paraguay
|26 June 2025
|Peru
|25 June 2025
|Philippines
|27 June 2025
|Poland
|26 June 2025
|Portugal
|26 June 2025
|Puerto Rico
|PG-13
|26 June 2025
|Qatar
|27 June 2025
|Romania
|26 June 2025
|Saint Kitts and Nevis
|26 June 2025
|Saudi Arabia
|26 June 2025
|Serbia
|o.A.
|26 June 2025
|Singapore
|26 June 2025
|Slovakia
|26 June 2025
|Slovenia
|27 June 2025
|South Africa
|16 July 2025
|South Korea
|17 January 2025
|Spain
|27 June 2025
|Sweden
|15
|27 June 2025
|Taiwan, Province of China
|17 January 2025
|Tajikistan
|27 June 2025
|Tanzania, United Republic of
|26 June 2025
|Thailand
|26 June 2025
|Trinidad and Tobago
|25 June 2025
|Tunisia
|27 June 2025
|Turkey
|26 June 2025
|UAE
|18TC
|27 June 2025
|USA
|27 June 2025
|Uganda
|26 June 2025
|Ukraine
|26 June 2025
|Uruguay
|17 January 2025
|Uzbekistan
|26 June 2025
|Venezuela
|27 June 2025
|Viet Nam
|26 June 2025
|Virgin Islands (U.S.)
|PG-13
Продолжение фильма ужасов 2023 года о кукле-андроиде М3ГАН, слетевшей… Read more…