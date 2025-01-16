Menu
M3GAN 2.0

Напомним о выходе в прокат
Synopsis

After the underlying tech for M3GAN is stolen and misused by a powerful defense contractor to create a military-grade weapon known as Amelia, M3GAN's creator Gemma realizes that the only option is to resurrect M3GAN and give her a few upgrades, making her faster, stronger, and more lethal.

M3GAN 2.0 - final trailer
M3GAN 2.0  final trailer
Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2025
Online premiere 14 July 2025
World premiere 16 January 2025
Release date
5 July 2025 Russia
26 June 2025 Albania
27 June 2025 American Samoa
27 June 2025 Andorra
26 June 2025 Antigua and Barbuda
26 June 2025 Argentina
26 June 2025 Armenia
26 June 2025 Aruba
26 June 2025 Australia
26 June 2025 Austria
26 June 2025 Azerbaijan
26 June 2025 Bahrain
27 June 2025 Bangladesh
25 June 2025 Belgium
26 June 2025 Belize
26 June 2025 Bolivia
26 June 2025 Bosnia and Herzegovina
26 June 2025 Brazil
17 January 2025 Bulgaria
27 June 2025 Cambodia
27 June 2025 Canada
26 June 2025 Chile
26 June 2025 Colombia
26 June 2025 Costa Rica
26 June 2025 Croatia
26 June 2025 Cyprus
16 January 2025 Czechia
26 June 2025 Denmark
26 June 2025 Dominican Republic
26 June 2025 Ecuador
26 June 2025 Egypt
26 June 2025 El Salvador
27 June 2025 Estonia
26 June 2025 Faroe Islands
26 June 2025 Fiji
27 June 2025 Finland
25 June 2025 France
26 June 2025 Georgia R
26 June 2025 Germany
27 June 2025 Ghana
27 June 2025 Great Britain 15
26 June 2025 Greece K15
26 June 2025 Guatemala
26 June 2025 Guyana
26 June 2025 Honduras
26 June 2025 Hong Kong
26 June 2025 Hungary
26 June 2025 Iceland 16 year age limit
27 June 2025 India
25 June 2025 Indonesia
26 June 2025 Iraq
27 June 2025 Ireland 15A
26 June 2025 Israel
26 June 2025 Italy 14+
10 October 2025 Japan
26 June 2025 Jordan
26 June 2025 Kazakhstan 18+
27 June 2025 Kenya
26 June 2025 Kosovo
26 June 2025 Kuwait
17 January 2025 Kyrgyzstan
27 June 2025 Latvia (none)
26 June 2025 Lebanon
27 June 2025 Lithuania
25 June 2025 Luxembourg
26 June 2025 Macao
27 June 2025 Madagascar
26 June 2025 Malaysia
2 July 2025 Malta
26 June 2025 Mexico
17 January 2025 Moldova
27 June 2025 Mongolia
26 June 2025 Montenegro o.A.
25 June 2025 Morocco
26 June 2025 Netherlands 16
26 June 2025 New Zealand
26 June 2025 Nicaragua
27 June 2025 Nigeria
26 June 2025 North Macedonia
27 June 2025 Norway
26 June 2025 Oman
27 June 2025 Pakistan
26 June 2025 Panama
26 June 2025 Papua New Guinea
26 June 2025 Paraguay
26 June 2025 Peru
25 June 2025 Philippines
27 June 2025 Poland
26 June 2025 Portugal
26 June 2025 Puerto Rico PG-13
26 June 2025 Qatar
27 June 2025 Romania
26 June 2025 Saint Kitts and Nevis
26 June 2025 Saudi Arabia
26 June 2025 Serbia o.A.
26 June 2025 Singapore
26 June 2025 Slovakia
26 June 2025 Slovenia
27 June 2025 South Africa
16 July 2025 South Korea
17 January 2025 Spain
27 June 2025 Sweden 15
27 June 2025 Taiwan, Province of China
17 January 2025 Tajikistan
27 June 2025 Tanzania, United Republic of
26 June 2025 Thailand
26 June 2025 Trinidad and Tobago
25 June 2025 Tunisia
27 June 2025 Turkey
26 June 2025 UAE 18TC
27 June 2025 USA
27 June 2025 Uganda
26 June 2025 Ukraine
26 June 2025 Uruguay
17 January 2025 Uzbekistan
26 June 2025 Venezuela
27 June 2025 Viet Nam
26 June 2025 Virgin Islands (U.S.) PG-13
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $39,085,876
Production Universal Pictures, Blumhouse Productions, Atomic Monster
Also known as
M3GAN 2.0, М3ГАН 2.0, 人工殺姬 2.0, M3GAN Resurgence, MEGAN 2.0, М3ҐАН 2.0, ミーガン 2.0, 窒友梅根2.0
Director
Cast
Allison Williams
Allison Williams
Jemaine Clement
Jemaine Clement
Cast and Crew
Film in Collections
Film rating

6.6
Rate 24 votes
6.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2446 In the Sci-Fi genre  317 In the Horror genre  206 In films of USA  1498
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Weteran Mc 8 August 2025, 05:20
"М3ГАН 2.0" - голливудский научно-фантастический боевик 2025 года.

Продолжение фильма ужасов 2023 года о кукле-андроиде М3ГАН, слетевшей… Read more…
Киноафиша.инфо 2 July 2025, 18:06
Рады, что фильм произвёл на вас такое впечатление!
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
M3GAN 2.0 - final trailer
M3GAN 2.0 Final trailer
M3GAN 2.0 - trailer
M3GAN 2.0 Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
