Poster of Trolls Band Together
7.3 IMDb Rating: 6
Trolls Band Together

Trolls Band Together

Trolls Band Together 18+
Trolls Band Together - trailer #2
Trolls Band Together  trailer #2
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2023
Online premiere 19 December 2023
World premiere 12 October 2023
Release date
27 October 2023 Andorra
26 October 2023 Argentina
19 October 2023 Armenia
30 November 2023 Australia G
19 October 2023 Austria
12 October 2023 Azerbaijan 6+
18 October 2023 Belgium 14
26 October 2023 Bolivia
12 October 2023 Brazil L
27 October 2023 Bulgaria
17 November 2023 Canada G
26 October 2023 Chile
12 October 2023 Colombia
26 October 2023 Croatia
16 November 2023 Czechia
12 October 2023 Denmark 7
26 October 2023 Ecuador
13 October 2023 Estonia
20 October 2023 Finland Tulossa
18 October 2023 France TP
19 October 2023 Georgia PG
19 October 2023 Germany 0
20 October 2023 Great Britain U
2 November 2023 Greece
23 November 2023 Hong Kong
26 October 2023 Hungary 12
27 October 2023 Iceland Unrated
17 November 2023 India
17 November 2023 Indonesia SU
20 October 2023 Ireland G
7 December 2023 Israel All
19 October 2023 Italy T
1 December 2023 Japan
19 October 2023 Kazakhstan 6+
26 October 2023 Kuwait
19 October 2023 Kyrgyzstan
26 October 2023 Latvia (none)
13 October 2023 Lithuania
26 October 2023 Mexico AA
19 October 2023 Moldova
2 November 2023 Montenegro
19 October 2023 Netherlands 14
5 January 2024 North Macedonia
13 October 2023 Norway A
12 October 2023 Paraguay
12 October 2023 Peru
15 November 2023 Philippines
1 December 2023 Poland
16 November 2023 Puerto Rico PG
20 October 2023 Romania o.A.
2 November 2023 Serbia
2 November 2023 Singapore PG
16 November 2023 Slovakia
26 October 2023 Slovenia
20 December 2023 South Korea ALL
20 October 2023 Spain
13 October 2023 Sweden Btl
2 November 2023 Switzerland 0
1 December 2023 Taiwan
1 December 2023 Tajikistan
5 December 2023 Thailand G
10 November 2023 Turkey
26 October 2023 UAE 18TC
17 November 2023 USA PG
19 October 2023 Ukraine
12 October 2023 Uruguay
19 October 2023 Uzbekistan
12 October 2023 Venezuela
17 November 2023 Viet Nam
Budget $95,000,000
Worldwide Gross $210,231,405
Production DreamWorks Animation, Universal Pictures
Also known as
Trolls Band Together, Trolls 3: Se armó la banda, Trolls 3 in harmonie, Тролли 3, Les Trolls 3, Les Trolls 3: Nouvelle tournée, Quỷ Lùn Tinh Nghịch 3: Đồng Tâm Hiệp Nhạc, Troli 3, Trolii: Se strânge trupa, Tröll 3, Trollar 3, Trolle 3, Troller Hep Beraber, Trollid pundis koos, Trollim 3: Ha'Kol Tov, Trollok: Együtt a banda, Trollové 3, Trollovia 3, Trolls - Gemeinsam stark, Trolls 3, Trolls 3 - Todos Juntos!, Trolls 3 - Tutti insieme, Trolls 3: Birgalikda, Trolls 3: Juntos Novamente, Trolls 3: Todos juntos, Trolls trommer sammen, Trolls: Band Together, Trolls: Bändi koossa, Trolls: Sammen igen, Trolovi - Bend na okupu, Trolovi 3: Bend na okupu, Οι Ευχούληδες 3: Μαζί για μπάντα, Тролі: Знову разом, Тролчета: Бандата се събира, 魔发精灵3, 魔髮精靈: 夾BAND天團, 魔髮精靈：樂團在一起
Director
Tim Heitz
Colin Jack
Cast
Anna Kendrick
Justin Timberlake
Rolando Davila-Beltran
Camila Cabello
7.3
6 IMDb
Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

Ryfer xx 10 November 2023, 21:23
Какое возврастное ограничение у мультфильма?
Киноафиша.инфо 28 October 2023, 19:13
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
Quotes
Floyd [from trailer] Branch, we're out of sync. We've gone from boys to men, and now there's only one direction for us to go: the back streets.
Trolls Band Together - trailer #2
Trolls Band Together Trailer #2
Trolls Band Together - trailer
Trolls Band Together Trailer
