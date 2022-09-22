Menu
Poster of Smile
6.8 IMDb Rating: 6.5
Kinoafisha Films Smile

Smile

Smile 18+
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2022
Online premiere 15 November 2022
World premiere 22 September 2022
Release date
14 October 2022 Andorra
28 September 2022 Argentina
29 September 2022 Australia MA15+
28 September 2022 Belgium
29 September 2022 Brazil
30 September 2022 Bulgaria
30 September 2022 Canada
29 September 2022 Croatia 15
29 September 2022 Czechia
29 September 2022 Denmark
29 September 2022 Ecuador
28 September 2022 Egypt
30 September 2022 Estonia
30 September 2022 Finland
28 September 2022 France
29 September 2022 Germany
30 September 2022 Great Britain
29 September 2022 Greece K18
29 September 2022 Hong Kong
29 September 2022 Hungary
30 September 2022 Iceland
30 September 2022 Indonesia 17+
30 September 2022 Ireland 16
29 September 2022 Israel 14
29 September 2022 Italy
30 September 2022 Latvia 16+
30 September 2022 Lithuania
29 September 2022 Mexico
29 September 2022 Netherlands
30 September 2022 Norway 15
29 September 2022 Peru
28 September 2022 Philippines R-16
30 September 2022 Poland
29 September 2022 Portugal
30 September 2022 Romania
29 September 2022 Singapore M18
29 September 2022 Slovakia 15
7 October 2022 South Africa
6 October 2022 South Korea
30 September 2022 Spain
30 September 2022 Sweden
30 September 2022 Taiwan
29 September 2022 Thailand
30 September 2022 Turkey
29 September 2022 UAE
30 September 2022 USA R
29 September 2022 Ukraine
29 September 2022 Uruguay
7 October 2022 Viet Nam C18
MPAA R
Budget $17,000,000
Worldwide Gross $217,408,513
Production Paramount Pictures, Paramount Players, Temple Hill Entertainment
Also known as
Smile, Sonríe, Smile - Siehst du es auch?, Улыбка, Brostu, Cười, Gülümse, Mosolyogj, Naeratus, Nasmeh, Smaids, Smiješak, Something's Wrong with Rose, Sorri, Sorria, Sourire, Šypsena, Úsměv, Uśmiechnij się, Zâmbește, Χαμογéλα, Χαμογέλα, Осмех, Усмивка, Усміхайся, 스마일, スマイル, 微笑, 魅笑
Director
Parker Finn
Cast
Sosie Bacon
Jessie T. Usher
Kyle Gallner
Judy Reyes
Caitlin Stasey
6.8
Rate 24 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2192
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Алина Мартыненко 1 January 2023, 15:56
Сегодня решили сходить на фильм ужасов ,,Улыбка,, в мори синема. На сайте киноафиша дано полное описание этого сеанса: сюжет, длительность. Решили… Read more…
サム マザーファッカー 14 January 2023, 20:49
САМЫЙ УЖАСНЫЙ ПОХОД В КИНОТЕАТР ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ!
Купив билеты в кино, мы отправились в кинотеатр Mori cinema. Каково же было наше удивление, когда под… Read more…
Carl Renken [possessed] She's gonna die... i'm gonna die... Everybody dies...
Rose Cotter Carl, look at me
Carl Renken [suddenly looks at Rose] YOU'RE GOING TO DIE... YOU'RE GOING TO DIE!
