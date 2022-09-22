Country
USA
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2022
Online premiere
15 November 2022
World premiere
22 September 2022
Release date
|14 October 2022
|Andorra
|
|
|28 September 2022
|Argentina
|
|
|29 September 2022
|Australia
|
|MA15+
|28 September 2022
|Belgium
|
|
|29 September 2022
|Brazil
|
|
|30 September 2022
|Bulgaria
|
|
|30 September 2022
|Canada
|
|
|29 September 2022
|Croatia
|
|15
|29 September 2022
|Czechia
|
|
|29 September 2022
|Denmark
|
|
|29 September 2022
|Ecuador
|
|
|28 September 2022
|Egypt
|
|
|30 September 2022
|Estonia
|
|
|30 September 2022
|Finland
|
|
|28 September 2022
|France
|
|
|29 September 2022
|Germany
|
|
|30 September 2022
|Great Britain
|
|
|29 September 2022
|Greece
|
|K18
|29 September 2022
|Hong Kong
|
|
|29 September 2022
|Hungary
|
|
|30 September 2022
|Iceland
|
|
|30 September 2022
|Indonesia
|
|17+
|30 September 2022
|Ireland
|
|16
|29 September 2022
|Israel
|
|14
|29 September 2022
|Italy
|
|
|30 September 2022
|Latvia
|
|16+
|30 September 2022
|Lithuania
|
|
|29 September 2022
|Mexico
|
|
|29 September 2022
|Netherlands
|
|
|30 September 2022
|Norway
|
|15
|29 September 2022
|Peru
|
|
|28 September 2022
|Philippines
|
|R-16
|30 September 2022
|Poland
|
|
|29 September 2022
|Portugal
|
|
|30 September 2022
|Romania
|
|
|29 September 2022
|Singapore
|
|M18
|29 September 2022
|Slovakia
|
|15
|7 October 2022
|South Africa
|
|
|6 October 2022
|South Korea
|
|
|30 September 2022
|Spain
|
|
|30 September 2022
|Sweden
|
|
|30 September 2022
|Taiwan
|
|
|29 September 2022
|Thailand
|
|
|30 September 2022
|Turkey
|
|
|29 September 2022
|UAE
|
|
|30 September 2022
|USA
|
|R
|29 September 2022
|Ukraine
|
|
|29 September 2022
|Uruguay
|
|
|7 October 2022
|Viet Nam
|
|C18
MPAA
R
Budget
$17,000,000
Worldwide Gross
$217,408,513
Production
Paramount Pictures, Paramount Players, Temple Hill Entertainment
Also known as
Smile, Sonríe, Smile - Siehst du es auch?, Улыбка, Brostu, Cười, Gülümse, Mosolyogj, Naeratus, Nasmeh, Smaids, Smiješak, Something's Wrong with Rose, Sorri, Sorria, Sourire, Šypsena, Úsměv, Uśmiechnij się, Zâmbește, Χαμογéλα, Χαμογέλα, Осмех, Усмивка, Усміхайся, 스마일, スマイル, 微笑, 魅笑
Купив билеты в кино, мы отправились в кинотеатр Mori cinema. Каково же было наше удивление, когда под… Read more…