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About
Eric Lartigau
Eric Lartigau
Kinoafisha
Persons
Eric Lartigau
Eric Lartigau
Eric Lartigau
Date of Birth
20 June 1964
Age
62 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer, Actor
Popular Films
8.0
CODA
(2021)
7.3
La famille Bélier
(2014)
6.8
Feel My Voice
(2026)
Filmography
6.8
Feel My Voice
Non abbiam bisogno di parole
Comedy, Drama
2026, Italy
5.6
This One Summer
Cet été-là
Comedy, Drama
2022, France
8
CODA
Coda
Drama
2021, USA
Watch trailer
5.9
#Iamhere
#jesuislà
Comedy
2019, France / Belgium
Watch trailer
7.3
La famille Bélier
La famille Bélier
Comedy, Drama, Music
2014, France / Belgium
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5.4
The Players
Les infidèles / Players
Comedy
2012, France
Watch trailer
6.3
I Do
Prete-moi ta main
Comedy
2006, France
6.2
Mais qui a tué Pamela Rose?
Mais qui a tué Pamela Rose?
Action, Comedy
2003, France
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