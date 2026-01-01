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Eric Lartigau
Eric Lartigau Eric Lartigau
Kinoafisha Persons Eric Lartigau

Eric Lartigau

Eric Lartigau

Date of Birth
20 June 1964
Age
62 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer, Actor

Popular Films

CODA 8.0
CODA (2021)
La famille Bélier 7.3
La famille Bélier (2014)
6.8
Feel My Voice (2026)

Filmography

6.8
Feel My Voice Non abbiam bisogno di parole
Comedy, Drama 2026, Italy
This One Summer 5.6
This One Summer Cet été-là
Comedy, Drama 2022, France
CODA 8
CODA Coda
Drama 2021, USA
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#Iamhere 5.9
#Iamhere #jesuislà
Comedy 2019, France / Belgium
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La famille Bélier 7.3
La famille Bélier La famille Bélier
Comedy, Drama, Music 2014, France / Belgium
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The Players 5.4
The Players Les infidèles / Players
Comedy 2012, France
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I Do 6.3
I Do Prete-moi ta main
Comedy 2006, France
Mais qui a tué Pamela Rose? 6.2
Mais qui a tué Pamela Rose? Mais qui a tué Pamela Rose?
Action, Comedy 2003, France
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