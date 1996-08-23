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Poster of The Island of Dr. Moreau
5.1
Kinoafisha Films The Island of Dr. Moreau
5.1

The Island of Dr. Moreau

, 1996
The Island Of Dr. Moreau
USA / Sci-Fi, Thriller, Horror / 18+
Poster of The Island of Dr. Moreau
5.1

Synopsis

After being rescued and brought to an island, a man discovers that its inhabitants are experimental animals being turned into strange-looking humans, all of it the work of a visionary doctor.

Cast

Marlon Brando
Marlon Brando
Val Kilmer
Val Kilmer
Ron Perlman
Ron Perlman
David Thewlis
David Thewlis
Fairuza Balk
Fairuza Balk
Marco Hofschneider
Director John Frankenheimer, Richard Stanley
Writer H.G. Wells, Richard Stanley, Ron Hutchinson
Composer Gary Chang
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1996
World premiere 23 August 1996
Release date
23 August 1996 Russia 12+
24 October 1996 Australia
23 August 1996 Canada
21 November 1996 Czechia 12+
8 January 1997 France
11 November 1996 Germany
15 November 1996 Great Britain 12
30 January 1997 Hungary
15 November 1996 Ireland 12A
19 October 1996 Japan
23 August 1996 Kazakhstan
23 August 1996 USA
23 August 1996 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $49,627,779
Production Edward R. Pressman Productions, New Line Cinema
Also known as
The Island of Dr. Moreau, La isla del Dr. Moreau, A Ilha do Dr. Moreau, D.N.A. - Experiment des Wahnsinns, D.N.A., D.N.A. - The Island of Dr. Moreau, Daktaro Moro sala, DNA - Die Insel des Dr. Moreau, Doktor Moreaus ö, Dr. Moreau saar, Dr. Moreau szigete, Dr. Moreau'nun adası, Hòn Đảo Quái Nhân, Insula doctorului Moreau, L'île du docteur Moreau, L'Île du Dr. Moreau, L'isola perduta, Ostrov dr. Moreaua, Ostrvo doktora Moroa, To nisi tou Dr. Moreau, Tohtori Moreaun saari, Wyspa doktora Moreau, Το νησί του δρος Μορώ, Острів доктора Моро, Остров доктора Моро, Островът на Моро

Film rating

5.1
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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